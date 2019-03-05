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BÜLENT CANKURT
05 Mart 2019, Salı BÜLENT CANKURT

Ayrılık kısa sürdü

Ali Ağaoğlu, 65'inci doğum gününü, eşi Semra Ağaoğlu ve yakın akrabalarıyla Maslak Esnaf'ta kutladı. Ertesi gün de, 'Küçük Hanım'ım' dediği oğlu Ali Ege'nin annesi Petek Ertüre, Ali Bey için evde bir kutlama organize etti. Ali Bey, üzerinde 'Canım babam' yazılı pastayı oğlu ile birlikte üfledi. Akşam da baş başa bir kutlama yapmaları kafamı karıştırdı! Çünkü Petek Hanım, "Ali Bey sadece oğlumun babası. İlişkimiz bitti. İki medeni insan gibi çocuğumuz için bir araya geliyoruz" demişti! Demek ki, gönül ferman dinlemiyor.

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