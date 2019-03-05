2017'den bu yana mutlu mesut bir aşk yaşayan Densa Holding Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, leyleği sürekli havada görenlerden! Seyahat etmeye bayılan aşıklar, en son jet-set'inin favori kayak merkezi St. Moritz'deydi. Aşıklar, St. Moritz'e gitmeden önce de, Hacı Sabancı'nın memleketi Adana'daydı. Daha önce Bursa'ya gidip sevgilisinin ailesiyle tanışan Sabancı, bu kez sevgilisini memleketine götürdü. Birbirlerine çok yakıştırdığım aşıklardan çok yakında müjdeli haber gelecek gibi görünüyor!