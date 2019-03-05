Time Out İstanbul, gastronomi dünyasının en iyilerini ödüllendirdi. Duydum ki, En İyi Sağlıklı Beslenme Mekanı ödülünün Şeyma Subaşı'nın mekanı Healtyish'e verilmesi, Ediz Elhadef'in İspanyol eşi Gabriella Palatchi Elhadef'i epey üzmüş! Pronovias'ın veliahdı olan İspanyol gelinin, Gabfoods adıyla açtığı ve büyük övgüler alan sağlıklı beslenme restoranının yerine kendisinden sonra bu işe soyunan Subaşı'ya ödül verilmesine bozulmuş. İspanyol gelin, sanırım Subaşı'nın popülerliğine yenik düştü! Ama hangisi kalıcı olacak göreceğiz!