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BÜLENT CANKURT
23 Mayıs 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

Herkese iyilik bulaştıracaklar!

Yıllardır çeşitli firmalarda marka müdürlüğü yapan emekli manken Alegra Levi, sonunda kendi markasını yarattı. Yakın arkadaşı Zeynep Fıratoğlu ile gerçek derinin rengarenk iplerle buluştuğu, gümüş kaplama aksesuarları ile öne çıkan IO bileklik markasını yarattılar. İyi olmak mottosuyla yola çıkan ortakların markasının ilk koleksiyonu da 'İyi Ol' adını taşıyor. "İyilik bulaşıcıdır ve sevgiye dönüşür" diyen Levi ve Fıratoğlu'nun markalarına yükledikleri bu misyonu çok sevdim, umarım başarılı olurlar...

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