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BÜLENT CANKURT
23 Mayıs 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

İstanbul’da nikah Venedik’te düğün

sosyetesi yine Venedik yolcusu! Önceki hafta için şehre akın eden sosyetikler, bu kez Naim- Özlem Gençoğlu çiftinin oğulları Umur Gençoğlu ile geçen pazar İstanbul'da nikahları kıyılan Yasemin Hekimoğlu'nun düğünü için Venedik'e gidiyor. Oğlu için kesenin ağızını açan ve görkemli bir düğün olmasını isteyen Naim Gençoğlu, İstanbul sosyetesinden yaklaşık 250 kişiyi Venedik'e davet etti. Yeni evliler dostlarına, cuma akşamı La Scuola Grande della Misericordia'da gerçekleşecek 'Disco Night' ile hoş geldiniz diyecek. Düğün ise cumartesi akşamı Venedik'in en ünlü mekanlarından The Arsenale'de olacak. Özellikle Venedik Bienali'ne gidemeyen sanat tutkunu sosyetikler, bir taşla iki kuş vurmak için dün itibariyle Venedik'e uçmaya başladı bile...

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