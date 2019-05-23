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BÜLENT CANKURT
23 Mayıs 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

İkinci durak Paris

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Sergisi, yurt dışındaki ikinci durağı olan 'te bugün sanatseverlerle buluşuyor. Nisan ayında Londra Saatchi Galeri'de düzenlenen ve büyük ilgiyle karşılanan Ara Güler Sergisi, Paris'te Polka Galeri'de kapılarını aralayacak.
Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen Ara Güler'e saygı niteliğindeki serginin ana odağını; İstanbul fotoğrafları oluşturuyor. SABAH ve Daily SABAH medya sponsorluğundaki sergi, 15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ara Güler'in 1950'lerden başlayan uzun kariyerine ışık tutan sergi, Paris'ten sonra Kyoto, , Roma ve Mogadişu'da sanatseverlerle buluşacak.

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