Dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu unvanını elinde bulunduran ve bu konuda kimsenin eline su dökemeyeceği Türk Hava Yolları'nı durdurabilene aşk olsun! THY, şimdi de Latin Amerika'nın ikinci büyük şehri Mexico City ve Orta Amerika'nın en çok tercih edilen turizm merkezi Cancun'a tarifeli seferlere başladı. Boing 777-300ER ile THY'nin uçtuğu ülke sayısını 126'ya; şehir sayısını Mexico City ve Cancun ile 315'e çıkaran uçuşta ben de vardım.



15 SAAT SU GİBİ GEÇTİ

Bu uçuşun, THY için çok önemli bir özelliği vardı. İstanbul'dan Mexico City'ye uçuşumuz tam 15 saat 15 dakika sürdü ve bu THY için bir rekordu. THY, tarihindeki en uzun uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. 15 saat 15 dakikalık uçuşu gözümde çok büyütmüştüm ama uçağın konforu, hosteslerin ilgisi, zengin ikramlar, uçak içi eğlence çeşitliliği ve internet bağlantısı sayesinde uçuşun nasıl geçtiğini anlamadım. Mexico City'de 1.5 saatlik molanın ardından Cancun'a hareket ettik ve 2 saat 20 dakika sonra da Orta Amerika'nın en ünlü tatil beldesine indik.



YENİ SEFERLERE İLGİ BÜYÜK

Uçakta sohbet ettiğim THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Cancun ve Mexico City uçuşlarının biletleri satışı çıkar çıkmaz, inanılmaz bir taleple karşılaştıklarını söyledi. Gezmeyi çok seven İstanbul'un elitlerinin de bu hata büyük ilgi göstereceğine eminim. Bu arada Yahya Bey'den Mexico City ve Cancun'a çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak uçuşların, önümüzdeki haftadan itibaren 'rüya uçak' olarak bilinen Boeing 787-9 Dreamliner ile gerçekleştirileceğini de öğrendim.



TULUM'DA MAYALAR'IN İZİNİ SÜRDÜM

Doğal bir kumsaldan tatil cennetine dönüştürülen Cancun'da 41 saat kaldık. Bu kadar kısa sürede epey yer gördük ve Meksika'nın diğer ünlü tatil beldesi Tulum'a gitmeyi bile başardık. Yucatan Yarımadası'na kadar gidip de Cenote'ya girmemek de olmazdı. Cancun'a gidecekler için bir öneri listesi hazırladım, yapmadan dönmeyin...



04.45'te kalkan uçağımız 15 saat 15 dakikalık uçuşun ardından aynı gün 12.00'de Mexico City-Benito Juerez Havalimanı'na indi. 1 saat 20 dakikalık bekleyişin ardından, 2 saat 20 dakikada Cancun'a vardık.



Mayalar'dan günümüze kadar gelen en iyi korunmuş eserlerin bulunduğu Maya Müzesi'ni ziyaret etmemek olmaz.



Cancun'daki en önemli arkeolojik sit alanı olan ve Mayalar'dan kalma 47 yapının yer aldığı El Rey Harabeleri'ni görmeden dönmeyin.



Çocuklarınızla gidecekseniz, akvaryum gezilerine bambaşka bir bakış açısı getiren İnteraktif Akvaryum'u mutlaka ziyaret edin.



Dikkatli bir büyüme planladıklarını söyleyen THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu uçuşlarla THY'nin Amerika kıtasında toplam 19 uçuş noktasına ulaştığını söyledi.



Cancun'a gitmişken, Karayipler'e bakan manzarası ile insanı başka bir dünyaya götüren Tulum'u da görmeyi ihmal etmeyin.