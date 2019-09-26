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BÜLENT CANKURT
26 Eylül 2019, Perşembe BÜLENT CANKURT

Mutlulukları fotoğrafta kaldı!

Sosyetik çiftler arasında yaprak dökümü devam ediyor! Ardı ardına gelen ayrılık ve boşanma haberlerine yine herkesin çok şaşıracağı bir yenisi eklendi! 'Dullar kervanı'na bu kez, Bilfen Okulları Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Cem Öztürk ile CAS Diamond'ın kurucusu Aslı Öztürk katıldı. Bir süre önce çiftin evliliğini üzerinde kara bulutlar dolaştığını duymuş, 12 yıllık evliliklerini kurtarabilirler umudu ile yazmamıştım. Ancak önceki gün anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar. Ne diyelim; ikisi için de hayırlısı olsun.

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