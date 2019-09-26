Caroline Koç'un, merhum eşi Mustafa Koç'un adını ilelebet yaşatabilmek için hayata geçirdiği 'Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün üçüncüsü, önceki gün verildi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Koç Holding iş birliğiyle verilen bu yılki ödülün sahibi, Ağustos ayındaki Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kıran İlke Özyüksel oldu. Four Seasons Hotel'deki bu anlamlı ödül törenine, merhum Mustafa Koç'un sevenleri akın etti. Eşinin adını böyle güzel girişimlerle yaşatmaya çalışan Caroline Hanım'a bir kez daha kocaman bir alkış...