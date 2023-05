Hep ünlü kadınların, yüklü tazminatlar alarak boşanmalarını sağlamasıyla gündeme gelen avukat Altın Mimir, Şeyma Subaşı'nın nikah şahidi olunca eski defterleri karıştırdım; acaba kimleri boşamıştı diye...







Meğer Şeyma'nın nikah şahidi Altın Mimir, Şeyma'nın eski selefinin boşanma avukatıymış! Altın Mimir, Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Yılmaz'ın, 2010 yılında "İhanete uğradım, eşim beni, 20 yaşında bir üniversite öğrencisiyle aldatıyor" diyerek açtığı boşanma davasında avukatlığını yapmış. Asıl bomba ise; boşanma davasında adı geçen







20 yaşındaki kızın Şeyma Subaşı olması! Altı yıl süren dava sonunda Şeyma yüzünden Zeynep Yılmaz'ı boşatan Altın Mimir, salı günü ise Şeyma'ya nikahı için hem evini açtı hem de nikah şahidi oldu.







Tesadüf mü, kader mi, tercih mi bilemedim ama Altın Mimir'in Zeynep Yılmaz'ın boşanma avukatlığını yapıp sonra da Şeyma Subaşı'nın nikah şahidi olması bana çok ilginç geldi...



ÜNLÜ İSİMLER AÇILIŞTA BULUŞTU

İki kadın girişimci önceki gün Arnavutköy'de sıra dışı bir mağaza açtı. Aslı Tiryakioğlu ve Selin Asyalı Clark'ın açtığı mağazada, ünlü tasarımcıların ürünlerinden ev dekorasyonuna, kadın- erkek giyiminden hediyelik eşyaya kadar her şey var.







Gurme restoran ve kafesi de olan mağazanın açılışı bir davetle gerçekleşti. Açılış, sosyete ve sanat camiasından ünlü isimleri bir araya getirdi. Hem sosyalleşip hem de DJ performansıyla eğlenen ünlü konuklar, davetten ayrılırken alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.



BOŞANMAK İÇİN NUSR-ET'İ İSTİYOR!

Dünyaca ünlü etçi Nusret'in (Gökçe) ortağı ve yol arkadaşı Mithat Erdem'in evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını yazmıştım. Evliliklerinde 27 yılı geride bırakan ve boylarınca iki oğlu olan Mithat- Çiğdem Erdem'in boşanma kararı aldığını öğrendim.







Ancak çifte yakın kaynaklar, bu boşanmanın anlaşmalı değil çekişmeli olacağını söylüyor. Çünkü Çiğdem Erdem, ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi'yi tutmuş ve tabiri caizse Mithat Erdem'den dünyaları istiyormuş. İstekleri arasında Nusr-ET'in hisseleri de varmış. Bu kadar hırslandığına göre Mithat Erdem çok canını acıtmış olmalı.



TÜRK SPOR HOCASININ 2.5 MİLYON $'LIK EVİ

SOSYAL medyada benim de takip etmeye başladığım, Amerika'da evleri gezen Calep Simpson adında bir influencer var. Videolarına bakarken, bir dönem New York'ta çok popüler olan Türk fitness hocası Akın Akman ile bir videosuna rastladım.







New York'ta Jennifer Lawrence'dan Jake Gyllenhaal'a, Karlie Kloss, David ve Victoria Beckham'a kadar pek çok ünlüyü çalıştıran Akın Akman, Simpson'a gezdirdiği dairesini 2.5 milyon dolara aldığını söyledi. Akın Akman, spor hocalığından çok iyi para kazanıyor anlaşılan; bravo...