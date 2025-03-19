2014'ten bu yana Miami'de yaşayan, 2018 yılında evlenen ve 2020'de de kızları Talia'yı kucaklarına alan oyuncu Ceyda Ateş ile iş insanı Buğra Toplusoy, orada ciddi bir çevre edindi. Şehirdeki önemli etkinlik ve davetlere de çağrılıyorlar.

Önceki gün ABD Başkanı Donald Trump'ın Palm Beach'teki evinde verdiği partinin de davetlileri arasındaydılar. Partide kendilerine yeni dostlar da edindiler. Onlardan biri de dünyaca ünlü rap'çi Vanilla Ice'tı. Ceyda ve Buğra, uzun süre sohbet ettikleri Vanilla Ice'ın Türkiye'yi çok sevdiğini o yüzden de onu bu yaz Türkiye'ye davet ettiklerini söyledi.

'TEMİZ' HAREKET 6.5 YILDIR SÜRÜYOR

Erol-Rana Erkan Tabanca çiftinin 2013 yılında hizmete açtığı Alaçatı'daki otellerinde harika bir gelenek var! Tabanca çiftinin tavsiyesi ve kendi istekleriyle Alaçatı'yı temizlemeyi misyon edinen otel personeli, her pazartesi sabahı Alaçatı sokaklarında çevre temizliğine çıkıyor.

Ve sıkı durun; bunu tam 339 haftadır yapıyorlar! Evet, yanlış okumadınız... Daha önce benim de bir kez şahit olduğum bu 'temiz' hareket, geçtiğimiz pazartesi günü 339. kez tekrarlandı. Yaklaşık 6.5 senedir hiç aksatmadan sokak temizliğine çıkan personelin her birine tek tek teşekkür ederim; ellerine sağlık.