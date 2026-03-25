Bayramda Bodrum Yalıkavak Marina'da meydana gelen yangında tamamen yanarak batan yedi yattan birinin Ozan Şer'e, diğerinin de Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent'e ait olduğunu yazmıştım dün.

Ozan-Bahar Şer çifti, tatsız haberi Londra'da almış, apar topar geri dönmüşlerdi. Ancak öğrendim ki, Türk sinemasının efsane ismi Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent ile kızı Serap Levent, yangına yatlarında yakalanmış! Evet, yanlış okumadanız... Levent çifti, bayram tatili için Bodrum'a gitmiş ve yatlarında kalıyorlarmış.

Yangın gecesi, 03.00 sularında İbrahim Bey, bir tıkırtıya uyanmış ve dumanı görmüş. Hemen eşi Serap Hanım'ı da uyandırıp son anda pijamalarıyla kendilerini dışarı atmışlar. Aziz Yıldırım ile Demet Sabancı Çetindoğan'ın yatları, yanan yatlara birkaç metre ilerisinde demirli olduğu için verilmiş sadakaları var demiştim. Asıl İbrahim-Serap Levent çiftinin verilmiş sadakaları varmış, resmen ölümden dönmüşler.



VAROL ABİ'DEN BİR İLK

Türkiye'nin ünlü karikatürist ve animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu bir ilke imza atacak ve beyazperdeye çıkacak! Yapımcılığını üstlendiği Türkiye'nin en iyi animasyon filmi 'Süper 1 Takım: Varol Abi'nin Çizgi Film Makinesi' filminde animasyon kahramanların dışında gerçek oyuncular da var.

'Varol Abi'yi Varol Yaşaroğlu, çizgi film meraklısı kızı da çocuk oyuncu Gece Işık Demirel canlandırıyor. 'Süper 1 Takım' serisinin yeni macerası 22 Mayıs'ta vizyona girecek, ben de merakla bekliyorum.



BODRUM CAZİBESİNE 3 YILDIZLI ŞEF DE KAPILDI

Dünyanın en ünlü restoranları Bodrum'a gelmeye devam ediyor. Bu yaz da 'Dünyanın En Güzel Restoranı' seçilen İspanya'nın ünlü et restoranı Lena Bodrum'da şube açıyor. 3 Michelin yıldızlı şef Dani García'nın restoranının şubesi, Maxx Royal Bodrum'da açılacak.

Odun ateşinde pişirdiği, geleneksel İspanyol lezzetlerine yorumunu katan Garcia'nın lezzetleri için Bodrum'a birçok turist gelecektir. Lena'nın gelmesi, Bodrum'un lüks turizmin en gözde adreslerinden olduğunu bir kez daha gösterdi. Bakalım bu yaz daha hangi dünya markalarını Bodrum'da göreceğiz...



BÖYLE AŞKLAR DA VAR!

Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef hız kesmese de; Hülya Koçyiğit-Selim Soydan çifti gibi örnekler insana umut veriyor.

Hülya Koçyiğit henüz kariyerinin başındayken, Selim Soydan da Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından biriyken tanışıp 1968 yılında nikah masasına oturan çift, tam 58 yıldır aynı yastığa baş koyuyor. Ve halen torunları Neslişah Düzyatan'ın çektiği fotoğrafta görüldüğü gibi aşkla ve sevgiyle birbirlerine sarılıyorlar. Uzun süreli aşklara ve evliliklere inanmayanlar, bu fotoğrafa iyi bakın, çok şey anlatıyor. İyileri örnek alın kötüleri değil...