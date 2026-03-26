Ailesiyle Los Angeles'ta yaşayan Adnan Şen'in St. Barths'ta beyin kanaması geçirdiğini de, ameliyat olduğu Miami'nin ünlü hastanesinde mikrop kaptığını da herkes benden öğrenmişti. Kaptığı mikrop yüzünden kemikteki oluşan enfeksiyonun alınması için 5 Şubat'ta kafatası tekrar açılan Adnan Şen, sağlığına kavuşur kavuşmaz eşi Begüm Hanım ve oğlu Can ile İstanbul'a geldi.

Pazartesi İstanbul'a ayak basan çiftten Adnan Şen'i henüz göremedim ama önceki gün yakın arkadaşları Yelda Tiftik ve Funda Filibeli ile Zincirlikuyu'daki bir restoranda gördüğüm Begüm Hanım oldukça mutlu gözüküyordu. Bu arada herkes, iki kez büyük ameliyat geçirip kafatası açılan Adnan Şen'i merak ediyor, onların merakını da gidereyim. Adnan Bey, henüz kimseyle sosyalleşmedi ama gören bir arkadaşım, bir sıkıntısı olmadığını ve gayet sağlıklı olduğunu söyledi. Geçen yıl şubat ayında geldiklerinde iki aydan fazla İstanbul'da kalan Şen ailesi, bakalım bu kez kaç ay sevenleriyle hasret giderecek.



ÜÇÜNCÜ YATIN SAHİBİNİ DE BULDUM

Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü Bodrum Yalıkavak Marina'da çıkan yangında kül olan yedi yatın üçünün Türklere ait olduğunu; birinin iş insanı Ozan Şer'e, diğerinin de Ayhan Işık'ın damadı İbrahim Levent'e ait olduğunu yazmıştım.

Üçüncüsünün sahibini de yine benden öğrenin... Küle dönen ve tahmini piyasa değeri 30 milyon olduğu söylenen

Dad's Toy isimli yat, işadamı Murat Tarman'ınmış. Tarman'ın her yaz Bodrum koylarına demir attığı ve ailesiyle tatil yaptığı yatı da maalesef küle dönmüş.



JAPONYA TATİLİ DEVAM EDİYOR

42 yaşında ilk kez gelin olan oyuncu Deniz Çakır ile ikinci kez "Evet" diyen işadamı Bilgehan Baykal, 10 Eylül'de mutlu evliliklerinin ikinci yılını kutlamıştı. Seyahat etmeyi çok seven çift, bayram tatilinde de rotayı son dönemde çok moda olan Japonya'ya çevirmişti.

Önce Tokyo'ya uçan ve şehrin altını üstüne getiren çift, şimdilerde Kyoto'nun tarihi ve turistik yerlerini geziyor. Çifte yakın bir kaynaktan Japonya'da epey uzun kalacaklarını öğrendiğim çift, ülkede ayak basmadık yer bırakmayacak sanırım. Bakalım Kyoto'dan sonra hangi şehre gidecekler.



5.5 YIL SONRA TEK BAŞINA SAHNEYE DÖNDÜ!

Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile yaşadığı zorlu sürecin ardından, yeni tiyatro oyunu "O.M.G." ile 5.5 yıl sonra sahnelere geri döndü. Önceki akşam galası yapılan tek kişilik oyununda çok başarılı bir performans sergileyen Ozan Güven, uzun süre alkışlandı.

"O.M.G, kendi cenazemi kaldırdığım biyografik bir oyun. Çok eğlenceli bir cenaze. Hayatımda birçok oyunda oynadım ama ilk defa tek başıma sahnede olduğum bir senaryonun içindeyim" diyen Ozan Güven'i ilk akşamında izlemeye gelenler arasında Mehmet Aslantuğ ve Dilara Aksüyek gibi ünlü isimler de vardı. İzleyeni bol olsun.