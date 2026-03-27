Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bülent Cankurt Otizmli çocuklara yardım için buluştular
İletişim Bilgileri
27 Mart 2026, Cuma

Otizmli çocuklara yardım için buluştular

Geçen ay karşılaştığım Suzan Sabancı, Tohum Otizm Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı Mine Narin ile hayırlı bir iş için yola çıktıklarını; otizme adanmış 23 yılın birikimiyle, yeniliklerle dolu farklı bir gelecek için bir araya geldiklerini söylemişti.

Önceki akşam bu birliktelik ilk meyvesini verdi. Narin ile Sabancı'nın ev sahipliği yaptığı Tohum Otizm Vakfı 23. Yıl Gala Gecesi, gerçekleşti.

İş, sanat ve cemiyet hayatından 400'ü aşkın ismi aynı amaç etrafında bir araya getiren galada 2030 vizyonları olan "Dijitalleşme ile Nitelikli Eğitimi Türkiye'nin Her Yerine Ulaştırmak" hedeflerini paylaştılar.

Daha fazla otizmli çocuğun eğitim olanaklarına erişerek topluma kazandırılması için çaba sarf eden herkesin gönlüne sağlık.


'ZEYTİNYAĞI PRENSESİ' BOŞANIYOR
Maalesef yine tatsız bir haberim var! Eylül 2017'de dillere destan bir düğünle evlenen işadamı Emre Kütük ile 'Ayvalık'ın Zeytinyağı Prensesi' olarak anılan Ece Kamçılı, boşanmanın eşiğinde! 2019'da kızları Mercan'ı kucaklarına alan çiftin arasının kötü olduğu kulağıma gelmişti.

Benim gibi herkesin birbirine yakıştırdığı çiftin evliliğini kurtarmasını temenni etmiştim ama önceki gün konuştuğum yakınları bunun zor olduğunu söyledi! Çıkmadık candan umut kesilmez tabii ama boşanacaklarsa da umarım kavga-gürültü etmeden medeni bir şekilde bu süreci yürütürler.


TİYATRO İÇİN DÖNÜYOR
İngiltere'de yaşayan oyuncu İnci Türkay, Jennifer Tremblay'in ödüllü oyunu 'Liste' (The List) ile Londra'da tiyatro sahnesine dönmüştü. Yıllar sonra hem Türkçe hem de İngilizce oynadığı tek kişilik oyunla yeniden sahnede olmanın mutluluğunu yaşayan Türkay, Türkiye'de perde açmaya hazırlanıyor.

Londra'da ayakta alkışlanan oyuncu, İstanbul'da 29 Mart'ta Zincirlikuyu'daki sanat merkezinde, 3 Nisan'da Baba Sahne'de, 5 Nisan'da Ankara'da Tatbikat Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
