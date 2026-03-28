Suzan Sabancı ile Haluk Dinçer, 28 yıllık evliliklerini, 19 Ekim 2023'de, 10 dakika süren duruşmayla anlaşmalı olarak bitirmişti. Tüm Türkiye'nin benden öğrendiği bu boşanma haberini verirken, Haluk Dinçer'in, damadı olduğu ailenin holdinginde çalışmaya devam edeceğini eklemiştim.

Dinçer, eski damat olsa da Sabancı Holding Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanlığı görevini sürdürmeye devam etmişti. Ancak geçenlerde Bebek'te yürüyüş yaparken gördüğüm Haluk Bey'in sakallı hali dikkatimi çekince merak edip araştırdım! Meğer Haluk Dinçer'in işten ayrılmış, Sabancı Holding'deki 30 yıllık aktif çalışma hayatı son bulmuş!

En son holdingde Finansal Hizmetler Grup Başkanlığı yapan Haluk Bey, geçen yıl görevinden ayrılmış. Ama Sabancı Holding'deki üç şirketin yönetim kurulu üyeliği devam ediyormuş. Yani holdingle irtibatı tamamen kopmamış. Uzun lafın kısası, Haluk Bey, 1995'te, Suzan Sabancı ile evlendiğinde girdiği holdingden, boşandığı yıl olan 2023'te ayrılmasa da geçen yıl bu defteri kapatmış. Şimdi emekliliğin tadını çıkarıyormuş.



KENİZE MOURAD'A VEDA İÇİN BULUŞTULAR

Osmanlı hanedanının son temsilcilerinden, Sultan V. Murad'ın torunu Selma Sultan'ın kızı, dünyaca ünlü yazar Kenize Mourad, İstanbul'a veda etti. Mourad onuruna önceki akşam Zeytinburnu'ndaki beş yıldızlı bir otelde veda daveti düzenlendi.

Emel Güven Bardız ile Zahit Uzun'in ev sahipliği yaptığı davete, aralarında Devrim Erbil, Demet Sabancı Çetindoğan, Betül Gülbahar, Mehtap Akın gibi iş, edebiyat ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Duygusal anların da yaşandığı gecede, Kenize Mourad, sevenleriyle vedalaşırken İstanbul'da geçirdiği zamana dair anılarını paylaştı.



KOMŞULARI YENİDEN BAŞKAN SEÇTİ

Sosyete ve sanat dünyasının ünlülerinin oturduğu Savoy Ulus Sitesi'nin yöneticisi Ceyhun Baş'ın, 850 bin doları zimmetine geçirip kaçtığını da, yakalandığını da tüm Türkiye benden öğrenmişti.

Sitenin yönetim kurulu başkanı Osman Çarmıklı'nın, site yönetimi olarak 301 kat malikinin zararını karşılayacaklarını söylediğini de yazmıştım. Öğrendim ki, geçenlerde sitede yönetim kurulu seçimi olmuş. Kat maliklerine hiçbir şekilde bu durumun yansıtılmayacağının sözünü veren Osman Çarmıklı yine başkan seçilmiş.



'SATICININ ÖLÜMÜ' ÇOK BEĞENİLDİ

Benim gibi herkesin haftalardır merakla beklediği, Halit Ergenç ile Zerrin Tekindor'un ilk kez aynı sahneyi paylaştığı 'Satıcının Ölümü' oyununun prömiyeri önceki akşam gerçekleşti.

Arthur Miller'ın başyapıtını tiyatro sahnesine taşıyan Sir Rufus Norris'in yönettiği oyunda, başta Halit Ergenç ve Zerrin Tekindor olmak üzere tüm oyuncular etkileyici bir performans sergiledi ve hepimizi kendilerine hayran bıraktı. Bu arada sezonun bu en büyük randevusuna ilgi çok büyüktü. Sezon boyunca seyirciyle buluşmaya devam edecek olan 'Satıcının Ölümü'nü kaçırmayın derim.



AŞK İLE İŞİ KARIŞTIRMIŞ

Efsane teknik direktör Fatih Terim'in dijital içerik üreticisi kızı Buse Terim, yine eleştiri oklarının hedefinde! Buse Hanım, geçenlerde işiyle ilgili bir paylaşımda bulundu ama bunu sevgilisi Batu Son ile fotoğrafını paylaşarak yapınca, "Aşkla işi karıştırıyor" diye eleştirildi. Hoş, eleştirenler çok da haksız sayılmaz!

Buse Hanım, kış boyunca yaptığı festivallerin kapanışını bir postla, emeği geçenlere teşekkür ederek yapıyor. Ancak paylaştığı fotoğraflar, sevgilisiyle aşk dolu pozlar! Eleştiriler arasında, Buse Terim'e ergen diyen mi ararsanız, kendisi sevgilisiyle poz poz fotoğraf paylaşırken, Batu Bey'in hiç fotoğraf paylaşmamasını dile getiren mi ararsınız, ne ararsanız vardı...



İKİ HATA ŞIKLIĞINI BOZMUŞ

Cemiyet hayatın sevilen ismi Ronit Gülcan, bu hafta radarıma takılan isim oldu. Tohum Otizm Vakfı 23. Yıl Gala Gecesi'nde gördüğüm Ronit Hanım, gümüş rengi bir elbise giymişti. Elbisenin kalıbı ve tarzı kendisine çok yakışsa da, detaylardaki hatalar maalesef genel görünümünü bozmuş!

Bir kere Ronit Hanım'ın elbisenin boyu fazla uzun. Bu yüzden kendisini olduğundan kısa gösteriyor. Çanta seçiminde de gümüş bir model yerine daha sade veya düz bir model tercih etmeliydi. Bu hatalar olmasaydı Ronit Hanım çok şık görünebilirdi.

TREND RADARI



Asimetrik kesim bluzlar, bu baharın en dinamik parçalarından. Çapraz kesimler ve farklı uzunluklar sayesinde klasik üst giyim anlayışına hareket katıyor.



Keskin hatları ve logosuz tasarımlarıyla zamansız bir şıklık sunan dikdörtgen formdaki çantalar, minimal stilin en güçlü tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor.



Eşofman üst kesim ceketler, spor ve şıklığı bir araya getiren yeni sezon favorileri arasında. Rahat kalıpları ve hafif yapıları sayesinde, bahar aylarında konfor sağlarken, kontrast kombinlerle stil sahibi bir duruş da sunuyor.