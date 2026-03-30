Sosyetenin ünlü ismi Elif Dürüst'ün yüzünü, Kardashian kardeşler ve Kendall Jenner'in annesi Kris Jenner'ın da estetikçisi Steven Levine'ye emanet ettiğini ve yeni yüzünün sosyetede merak konusu olduğunu yazmıştım. New York'ta bıçak altına yatan Elif Hanım, yaklaşık 1.5 aylık aranın ardından sonunda yüzünü gösterdi!

Elif Hanım, ameliyat için ara verdiği sanat programının yeni bölümünün tanıtımını sosyal medya hesabında paylaştı. O tanıtım videosunda Elif Hanım uzaktan görünüyor ancak o görüntüden bile dünyaca ünlü estetikçinin çok iyi iş çıkardığı belli oluyor. 25 Mayıs'ta 56'ncı yaşını dolduracak olan Elif Hanım'ın kaç yaş gençleştiğini yakında yayınlanacak programında göreceğiz.

Fiziğiyle zaten genç kızları imrendiren, yaşıtlarını kıskandıran Elif Hanım'ın yüzüyle de hemcinslerini orta yerinden çatlatacağı kesin. Bu arada Elif Dürüst'ün sanat programının yeni bölümü izlenme rekorları kırarsa şaşmam çünkü sanat tutkunlarının yanı sıra Steven Levine'nin maharetini merak edenler de programı izleyecektir.

SÜRPRİZ BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Kendine özgü duruşuyla fark yaratan moda tasarımcısı Mirela Cerica'nın, kendileri için de sürpriz olan hamileliğinin müjdesini ekim ayında vermiştim. Şimdi de bebeğini kucağına aldığının müjdesini veriyorum.

Mirela Hanım, perşembe günü ilk çocuğu Siena Rose'un da dünyaya geldiği Brüksel'de Alexander Draig adını verdikleri oğlunu dünyaya getirdi. Eşi Nader El Chaer'in de, kardeşinin doğacağı günü heyecanla bekleyen Siena Rose'un da mutluluktan havalara uçtuğunu duydum. Oğullarını sağlıkla büyütsünler.

EFSANE OTELİN KİTABI YAZILDI

Her yaz başı, özellikle plajındaki lahmacun fiyatı ile dillere dolanan, Bodrum'un efsane otelinin kitabı çıktı! Evet, yanlış okumadınız... Dünyaca ünlü yayınevi, Sahir Erozan'ın sahibi olduğu otelin kitabını yayınladı. Yayınevinin Türkiye sahibi İrem Kınay, dünyaya kendi kültürümüzü tanıtan eserler yaratma hedefinde olduğunu söylemişti. Daha önce 'The Grand Bazaar' ve 'Bosphorus Private'ı yayınlayan Kınay, şimdi de 'Maçakızı: Everlasting Summer'ı hayata geçirdi. Kitabın lansmanı cuma günü Londra'da gerçekleşti. Lansmana Londra'nın elitleri büyük ilgi gösterdi.

PORTEKİZLİ SANATÇIDAN İSTANBUL'DA İLK SERGİ

İstanbul'daki sergiler hız kesmeden devam ediyor. Sabiha Kurtulmuş, Beyoğlu'ndaki sanat galerisinde yine harika bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Portekizli heykel sanatçısı Miguel A. Rodrigues'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "HERITAGE-Miras", cumartesi günü açıldı. Mimarlık ile bezemenin birlikte çalışarak izleyiciyi dinsel ve imparatorluk sembolizmiyle yüklü bir evrene davet ettiği serginin açılış davetine sanat tutkunu ünlü isimler de katıldı. 2 Mayıs'a kadar açık kalacak sergiyi kaçırmayın.