Hayatımızdaki kötü olayları bazen hatırlamamak, hatta sildirmek isteriz. Hatta geçtiğimiz günlerde, Duman solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler de yaşadığı kötü anılarını sildirmek istediğini söylemişti. Ben de merak ettim, bunun mümkün olup olmadığını öğrenmek istedim. Evet, artık yaşadığımız travmatik olayları Emdr ile sildirmek mümkünmüş. Türkiye'de son dönemde sıkça duymaya başladığım Emdr, dünyada 1987 yılından beri uygulanan ve Dr. Francine Shapiro tarafından geliştirilen bir terapi tekniği. Uzman psikolog Diana Güler, bu konuda tavsiye edilen isimler arasında... Arkadaşlarımın ısrarı üzerine ben de kendimi Güler'in kliniğinde buldum. Bu teknikte; göz hareketlerinden faydalanılarak travmatik hatıraların veya acı verici anıların, danışan üzerindeki olumsuz etkilerinin silinmesi veya değiştirilmesi amaçlanıyormuş. Sekiz aşamadan oluşan bu teknik sayesinde; oldukça başarılı sonuçlar elde edilebiliyormuş. Diana Güler, "Terapi, anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görene kadar devam ediyor" diyor. Kabul edemediğiniz travmalarınız varsa bence bir düşünün, araştırın, sonra da yaptırın.