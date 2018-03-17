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FUNDA KARAYEL
17 Mart 2018, Cumartesi FUNDA KARAYEL

Tiyatroya destek artıyor

Ülkemizde her geçen gün tiyatroya yapılan yatırımları duymaktan çok mutluyuz. En yenisi 26 yıldır Türkiye'de tiyatroya destek veren , DasDas iş birliğiyle gerçekleştireceği yeni projesi Anadolu ile oyunlarını sergilemek için sahne bulmakta zorlanan genç tiyatrocuları, kaliteli yapımlar izlemek isteyen genç tiyatroseverlerle bir araya getiriyor. Geçtiğimiz çarşamba 'Yuva' oyunu ile perdesini açan sahne, sezon sonuna kadar toplam 10 oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak. 'Yuva'nın dışında; 'Kayıp El', 'İstila', ' Zamanı' ve 'Çok Satanlar'ın sahneleneceği Anadolu Efes Mavi Sahne'de her oyun için sadece üniversite öğrencilerinin girebileceği özel gösterimler yapılacak. Okul kimliklerini gösteren üniversite öğrencileri biletleri 10 TL'ye alabilecek.

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