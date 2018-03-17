Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Funda Karayel > ‘Zirve, zamanımı ve özgürlüğümü alıyor’
FUNDA KARAYEL
17 Mart 2018, Cumartesi FUNDA KARAYEL

‘Zirve, zamanımı ve özgürlüğümü alıyor’

Herkesin hayatında kimseyle paylaşmadığı, sadece kendisine sakladığı, acısını da, hüznünü de içinde yaşadığı olaylar vardır.
Lifetime TV'de yarın başlayacak #seninmucizen programı, ülkemizin önemli sanatçılarının bugünlere gelirken yaşadıkları ve daha önce hiçbir yerde paylaşmadıkları acıları ve zorlukları gün yüzüne çıkartıyor. İlk bölüm konuğu olan 'ın söyledikleri hayat dersi gibiydi.
Programı izlerken sanki Ajda Pekkan okuluna kayıt yaptırmış da, oradan mezun olmayı bekliyor gibiyim...
Programda Pekkan, annesinin babasından şiddet gördüğünden bahsediyor.
Anlatırken o anları tekrar yaşıyor gibi...

'65 YIL ÇALIŞMADIM'
Programda Süperstar'ın şu açıklamaları çok dikkatimi çekti: "Evlilik nedir diye merak ediyordum, yanlış yaptığımı hemen anladım, o yüzden kısa kestim olayı...
Sonradan 'Mantık izdivacı yapayım' dedim. İyi, akıllı, kültürlü olması önemliydi.
Para değildi önemli olan.
Öyle bir evlilik yaptım, 6.5 yıl evli kaldım. Çalışmadım, ev kadını oldum. 'Hem evlilik, hem çalışma olmaz' diye düşündüm, halbuki olurmuş. Keşke çalışsaydım, durmasaydım." Pekkan, aşkı da şöyle açıklıyordu: "İnsan ilk önce kendini sevince, karşı tarafın hesaplarını farklı yapıyor. Ne beni biri çok fazla sevsin, ne ben onu çok fazla seveyim; her şey dozunda olmalı." İnsanlar, en çok sanatçıların zirveye nasıl geldiğini merak ediyor, oraya geldikten sonra tüm mücadelenin bittiği sanılıyor. Asıl mesele orada başlıyor halbuki. Pekkan bu durumu da şöyle açıklıyor: "Zirve çok soğuk, orada olmak için baya bir mücadele ediyorsunuz. Kader beni zirveye sürükledi.
Orada olduğumu biliyorum, sorumluluklarımı ona göre taşıyorum. Zirve, zamanını ve özgürlüğünü alıyor."

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN