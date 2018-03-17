Herkesin hayatında kimseyle paylaşmadığı, sadece kendisine sakladığı, acısını da, hüznünü de içinde yaşadığı olaylar vardır.

Lifetime TV'de yarın başlayacak #seninmucizen programı, ülkemizin önemli sanatçılarının bugünlere gelirken yaşadıkları ve daha önce hiçbir yerde paylaşmadıkları acıları ve zorlukları gün yüzüne çıkartıyor. İlk bölüm konuğu olan Ajda Pekkan'ın söyledikleri hayat dersi gibiydi.

Programı izlerken sanki Ajda Pekkan okuluna kayıt yaptırmış da, oradan mezun olmayı bekliyor gibiyim...

Programda Pekkan, annesinin babasından şiddet gördüğünden bahsediyor.

Anlatırken o anları tekrar yaşıyor gibi...



'65 YIL ÇALIŞMADIM'

Programda Süperstar'ın şu açıklamaları çok dikkatimi çekti: "Evlilik nedir diye merak ediyordum, yanlış yaptığımı hemen anladım, o yüzden kısa kestim olayı...

Sonradan 'Mantık izdivacı yapayım' dedim. İyi, akıllı, kültürlü olması önemliydi.

Para değildi önemli olan.

Öyle bir evlilik yaptım, 6.5 yıl evli kaldım. Çalışmadım, ev kadını oldum. 'Hem evlilik, hem çalışma olmaz' diye düşündüm, halbuki olurmuş. Keşke çalışsaydım, durmasaydım." Pekkan, aşkı da şöyle açıklıyordu: "İnsan ilk önce kendini sevince, karşı tarafın hesaplarını farklı yapıyor. Ne beni biri çok fazla sevsin, ne ben onu çok fazla seveyim; her şey dozunda olmalı." İnsanlar, en çok sanatçıların zirveye nasıl geldiğini merak ediyor, oraya geldikten sonra tüm mücadelenin bittiği sanılıyor. Asıl mesele orada başlıyor halbuki. Pekkan bu durumu da şöyle açıklıyor: "Zirve çok soğuk, orada olmak için baya bir mücadele ediyorsunuz. Kader beni zirveye sürükledi.

Orada olduğumu biliyorum, sorumluluklarımı ona göre taşıyorum. Zirve, zamanını ve özgürlüğünü alıyor."