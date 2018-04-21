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FUNDA KARAYEL
21 Nisan 2018, Cumartesi FUNDA KARAYEL

Bu oyunda gerilim bir an bile düşmüyor

'ın kurduğu Tiyatro Martı; 'Uçlar' ve 'ın 18 yıl sonra sahneye döndüğü 'Hoşgeldin Boyacı' oyunlarından sonra, Rona Munro imzalı 'Demir'i, Serkan Üstüner'in rejisiyle sahneye koymuştu. Geçtiğimiz günlerde 'Uçlar'ın sahnelendiği Cihangir Tatavla'ya gittim. Bu kadar zaman gitmeyip de ne çok şey kaybetmişim dediğim oyunda, gerilmediğim bir an bile olmadı. Oyun, ülkemizde üçüncü sayfa haberlerinde sıkça rastladığımız kadına şiddet ve tecavüz konusunu ele alıyor. 18 yaş sınırı olan ve tiyatro seyircisini her saniyesinde gerçeklerle yüzleştiren oyunu Yıldırım Fikret Urağ yönetiyor. Zeynep Özyağcılar'ın yüksek performansının yanı sıra Aydın Şentürk, Bahar Çebi ve Simge Defne'nin oyunculukları da göz dolduruyor. Şansınız varsa, gerilim dolu 'Uçlar', belki bir kez daha sahnelenebilir. Yoksa önümüzdeki sezonda sakın kaçırmayın derim.

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