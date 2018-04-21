Kadınlar, kendilerine dayatılan güzellik kalıplarına uymak için benliklerinden çıkıyor. Yargılarla baş etmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Oysa ki buna ne gerek var? Kadınların fiziksel özelliklerinin belli kalıplarda resmedilişi doğru mu? Değil. Geçtiğimiz haftalarda ekrana yansıyan bir reklam kampanyasıyla, bu konu yeniden gündeme geldi. Kadınlar, güzelliğin rakamların ötesinde bir kavram olduğunu hepimize bir kez daha hatırlattı.



'ÖNEMLİ OLAN DUYGULAR'

Dove'un bu kampanyasında, kadınlar kusursuzluk ve dayatılmış güzellik anlayışına meydan okuyor. 'Benim Güzelliğim Rakamların Ötesinde' sloganlı kampanya için geçtiğimiz günlerde Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle özel bir gece düzenlendi. Bu kez podyumda mankenler değil, her biri kendi alanında başarı hikayesine imza atmış 10 kadın vardı. Bu kadınlar, DB Berdan tasarımı, başkaldırı mesajlı tişörtleriyle podyumda yürüdü. Kimler yoktu ki aralarında... Doğa Rutkay, Ayta Sözeri, basketbol yıldızı Işıl Alben, Unilever Türkiye Ev ve Kişisel Bakım Kategorileri Başkan Yardımcısı Kamuran Uçar, TOG Genel Müdürü Jülide Erdoğan, sosyal medya fenomeni Cansu Akın ve Beden Olumlama Hareketi kurucusu Aybala Arslantürk gibi isimler oradaydı. Podyumda yürüyen kadınlara, kampanya ile ilgili düşüncelerini sordum. İşte bazı çarpıcı yanıtlar:

DOĞA RUTKAY: Siz de rakamlara asla takılmayın. Rakamlara baş kaldırın çünkü sizi siz yapan o rakamlar değil; içinizden gelen hisler, duygular ve fikirler.

AYTA ÖZERİ: Bu, kadınlar ve öğretilmiş güzellik kavramlarını yıkmak üzere oluşturulmuş bir proje; rakamlarla sınırlandırılmış bir hayata, öğretilmiş güzelliğe karşı. Burada verilen mesajları herkesin anlaması gerekmiyor; sadece kadınlar anlasa yeterli. Onların kalıplara uymaması, kalıpların dışına çıkması için buradayım.



'HERKESE İLHAM OLSUN'

IŞIL ALBEN: Bugüne kadar alışık olduğumuz kalıpların dışında, ancak tam da günümüz şartlarında kadına olan baskıları kırmak için ihtiyacımız olan bir adım. Kimimize cesaret, kimimize özgüven, kimimize ise belki de hayata yeniden başlamak için gereken ilham.

ÖZGE FIŞKIN: Biz olduğumuz gibi güzeliz. Rakamlarla uyumlu olmaya çalışmayalım. Kendimizle uyumlu olmak için buradayım.

KAMURAN UÇAR: Toplumsal roller kadar, kadınların fiziksel özelliklerinin de kalıp yargılarla resmedilişini doğru bulmuyoruz. Bu kampanyanın tüm kadınlara rakamlara başkaldırı yolunda ilham kaynağı olmasını umuyorum.

JÜLİDE ERDOĞAN: Kadınlar her gün güzel olmak uğruna rakamlarla yarışıyor. Rakamlara başkaldırmak üzere buradayız. Bu farkındalığın bir meydan okuma ile kadınlar özelinde gündeme taşınması bizi çok mutlu ediyor.