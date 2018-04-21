İstanbul Gençlik Festivali, 2-6 Mayıs tarihlerinde Türk Telekom'un ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Gençler; beş gün boyunca eğlenecekleri, vizyon kazanacakları, kendilerini ifade edecekleri ve ilk kez deneyimleyecekleri etkinliklere katılacak. Katılımcılar; robotik atölyelerde teknolojik deneyimler yaşarken, Türkiye'nin en büyük gezici dijital sergisini de gezebilecek. Ziraat Bankası Sanat Koleksiyonu, Türkiye'de ilk defa kullanılan 5K Çözünürlüklü Sergileme Teknolojili, Işık ve Renk Dijital Sergisi'yle gençlere hiç yaşamadıkları bir deneyim sunacak. Ayrıca kültür-sanat bölümüne konumlanacak kütüphaneler ve sürprizlerle dolu aktiviteler ile gençlerin vizyonuna vizyon katacak festival, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Bu sergileri gezmek ve harika konserleri kaçırmamak için orada olacağım, umarım karşılaşırız.