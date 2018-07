Yüzme arkadaşım Cenk Eren’in köpeği Mia

Bodrum'da en sadık arkadaşlarımızı, hayvan dostlarımızı düşünen pek yok. Onlarla beraber sosyalleşeceğiniz mekan sayısındaki azlık da bunu açıkça ortaya koyuyor. Nadir bulunan hayvan dostu mekanların arasında başı Yalıkavak'taki X Beach çekiyor. Burada size her denize girdiğinizde sosyalleşmeyi seven bir evcil hayvan eşlik ediyor. Mesela geçtiğimiz günlerde ben plajın en cool kızı Mia ile yüzdüm. Mia kim mi? Cenk Eren'in barınaktan sahiplendiği, onun hayatını değiştiren sevgi dolu dostu.



'MİA BENİ İYİLEŞTİRDİ'

Mia, iki yıldan beri Eren'in hayatında. Ünlü şarkıcı, onu sahiplenmeden önce köpeklerden çok korkuyor, hatta köpek görünce yolunu bile değiştiriyormuş. Eren şimdi sarılarak uyuduğu, 'Kıymetlim' dediği Mia ile değişen hayatını şöyle anlatıyor: "Mia'yı sahiplenmeden önce çok fazla köpek videosu izliyordum. 'Artık galiba zamanı geldi' dedim, sağ olsun Ömür Gedik bana ön ayak oldu. Gittik barınağa, Mia'yı aldık. Ben aslında çok titiz biriydim. Mesela en tahammül edemediğim şey evin dağınık olmasıdır. Bana 'Köpekle nasıl olacak?' dediler. İlk zamanlar zorlandım ama sonrasında Mia takıntılarımı tedavi etti. Keşke daha önce alsaydım. Mia ile kendime geldim."

Bu arada Cenk Eren, her cumartesi Bodrum People'da sahneye çıkıyor. Eren, tatilcilerin canlı müziğe olan ilgisi hakkında "Bizim insanımız canlı müziği çok seviyor çünkü ruhları alaturka" diyor. Eren'e, Peope'da çıkan kadın sanatçıların kulislerinin çok özel olduğu iddiasının doğru olup olmadığını soruyorum. Ünlü şarkıcı kahkahayı patlatarak sorumu şöyle yanıtlıyor: "Doğru tabii. Deniz Seki'nin bir normal süiti, bir de kulisi var, yanında dokuz yardımcısı. Ayrıca kulisinde aynaları, takip ışığı, şamdanı ve kristalleri de var. Mehmet Erdem, Berkay ve ben küçük bir kuliste hazırlanıyoruz. Merdivenaltı gibi bir kulis. Bizim ikişer su hakkımız var, Seki'nin meyve suları, sodaları var. Odası 18.5 dereceye ayarlanıyor, nem aletleri konuluyor. Takip ışığını arada gizlice ayarlatıyorum ama gördüler mi topluyorlar. Berkay da 'Takip ışığı istemiyorum ben' diyor ama korkudan yaktıramıyor. Şimdi Linet geldi, ona da bir süit, iki oda verdiler."



'KAŞ FAVORİ TATİL YERİM'

Sakin bir tatil anlayışı olan Eren, bu konuyla ilgili "Kaş, Kalkan, Kaleköy favori tatil yerlerim. Cunda'yı çok seviyordum ama oralar da kalabalıklaştı. Bodrum'u değil, ben X Beach'i seviyorum" diyor.