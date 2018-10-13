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FUNDA KARAYEL
13 Ekim 2018, Cumartesi FUNDA KARAYEL

Bir yıldız doğuyor

'Bir Yıldız Doğuyor' başlığını görüyorsunuz ve bu bir spor sayfası değil. Sanat dünyasında da her gün, her dakika aslında yeni yetenekler doğuyor ve bu bilinmiyor. O yeteneklerden en yenisi Müge Işık. Müge; Project:
Aloft Star Europe 2018 -Bir Yıldız Aranıyor Yarışması'nda Türkiye finalinde performansıyla birinciliğe layık görüldü ve Almanya'da Türkiye'yi temsil edecek.
Keşke Marriott International'ın müzikseverlere ve müzisyenlere hitap eden markası Aloft Hotels ve müzik odaklı eğlencede dünya lideri olan Universal Music Group'un (UMG) marka strateji birimi Universal Music Group&Brands (UMG&B) ile hayata geçirdiği sanatçı keşif yarışması Project: Aloft Star Europe 2018 gibi yarışmalar daha çok olsa. Tabii bu yetenekleri dinleyebileceğimiz izleyeceğimiz platformlar da olsa. Merakla Almanya sonuçlarını bekliyoruz.

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