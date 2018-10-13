Ekosistemdeki bozulmalar sebebiyle bugün dünyada pek çok canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Örneğin yeşil yavru deniz kaplumbağaları, denize kavuşmak için yardım bekliyorlar.

'Bizim nasıl bir yardımımız dokunabilir?' demeyin. Geçtiğimiz günlerde dikkatimi çeken, Nesquik kahvaltılık gevreklerin hayata geçirdiği yeni sosyal sorumluluk projesiyle mümkün.

Nesquik, tüm dünyanın ortak sorunu olan bu konuya dikkat çekmek amacıyla WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ve National Geographic ile yürüttüğü projeyle, 20 bin yeşil yavru deniz kaplumbağasının doğal yaşam alanlarına ulaşmasını sağlayacak.

Her Nesquik paketiyle siz de yaşamı tehdit altında olan hayvanlara destek olacaksınız. Eylül-Kasım aylarında devam edecek proje boyunca kampanya görseli taşıyan Nesquik ve Corn Flakes kahvaltılık gevrek paketlerini satın alan tüketiciler, Türkiye'deki yeşil deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarına kavuşmalarına destek olacak.