Onlar geleceğin denizcileri ancak denizle henüz tanışmadılar.

Kim mi onlar? Ege bölgesinin köylerinde yaşayan, 3'üncü ve 4'üncü sınıflarda okuyan, denize hem yakın, hem de uzak çocuklar.

D-Marin Kids ve DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliği ile hayata geçirilen 'Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız' projesi sayesinde denizle tanışıyorlar.

Projenin dördüncü yılında Dalaman, Turgutreis ve Didim'in köy okulları gezilmeye devam ediliyor. Okullarda çocuklara, denizdeki yaşamı ve denizleri korumanın önemi anlatılıyor. Projenin iyilik elçisi olarak geçtiğimiz yıl Göcek'teydim, bu yıl ise Bodrum Güvercinlik Suudi Özkan İlkolulu'nu proje yetkilileriyle ziyaret ettim. Güvercinlik'teki okulda bizi okul müdürü karşıladı. Büyük bir bahçesi olan iki katlı okul, manzaralı ve son derece iyi durumda. Zil çalıyor, bir sınıfa giriyoruz.

Üçüncü ve dördüncü sınıflar "Siz kimsiniz örtmenim?" diyor. "Gazeteciyim" deyince "Hayat bilgisi dersinde meslek dallarında tanıdık sizi, ilk defa canlısını gördük" diyorlar, gülüyoruz. "Biz size denizi anlatmaya geldik" dediğimizde ise ilgi bir anda daha da artıyor. "Deniz mi, ben denizde çöpleri topluyorum örtmenim" diyor Tuana. Duru, "Ben hiç gemiye binmedim" diyor.

"Nasıl bir gemi?" diyorum, normal tekneleri gösteriyor. Bu bölgede çocukların çoğu denizi görmemiş.

Hayatında hiç tekne ya da marina görmeyen de çok. "Ben gördüm" ya da "Tekneye bindim" diyenlerin arasında sessizleştikleri için birçoğuyla deniz hakkında konuşmakta zorlanıyoruz. Ancak bilgileri ve farkındalıkları müthiş.

Biri, "Denizden çöp topluyorum", öteki "Denizler olmasa zor bir hayat sürerdik" diyor.



HEDEF DOKUZ KÖY OKULU

'Fark Ettim! Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız' projesi; okul eğitimleri, mentorlar eşliğinde marina gezileri, proje çalışmaları, yarışma ve ödüllerle dolu bir içerik sunuyor. Amacı, eğitimlerin sonunda çocukların sadece doğaya değil, tüm canlılara kucak açarak sevmeyi öğrenmelerini, yeni fikirler ve projeler üretmelerini sağlamak.

TURMEPA eğitmenleri, çocuklara denizlerdeki hayatı, ekosistemi, deniz temizliğinin önemini anlattı.

Proje kapsamında çocuklar, bir projenin nasıl yapılacağı, nasıl hayata geçirileceği ve sonuç raporu hazırlama konusunda eğitilecek ve kendi projeleriyle yarışarak ödül kazanacaklar. Projede 2018 yılına kadar 11 kurumda 500 çocuğa eğitim verildi. Projenin dördüncü yılında dokuz köy okulu ve 482 öğrenciye ulaşılması planlanıyor.