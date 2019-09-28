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FUNDA KARAYEL
28 Eylül 2019, Cumartesi FUNDA KARAYEL

Sevdiğin mekanı kalple oyla

Dünyada 50'nci yılını kutlayan Time Out dergisinin New York, Londra, Tokyo, Lizbon ve Paris'te büyük ilgi gören projesi şimdi İstanbul'u ele geçiriyor. Love İstanbul ile şehrin çok sevilen, keşfedilmeyi bekleyen yeme-içme, kültür-sanat mekanları, dükkanları ve tarihi hazineleri keşif haritasına, kırmızı kalplerle eklenecek. Okuyucuların, semt elçilerinin, mekan sahiplerinin ve mahalle sakinlerinin katkılarıyla hazırlanacak listeler de İstanbul'u baştan sona keşfetmek için harika bir olanak sağlayacak.

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