İyilik hareketlerini ve sosyal sorumluluk projelerini takip etmeyi hep sevmişimdir. Bu hafta ilgimi çeken biri oldu: STK Fest. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde iki gün boyunca gerçekleşen festival, gençlerin enerjisini sivil toplumun vicdanıyla buluşturdu ve umut dolu bir rüzgar estirdi. İyilik ve bilinç, bu dünyayı daha yaşanabilir kılacak en güçlü araçlar, böyle etkinliklerin artması gerektiğini düşünüyorum.

STK Fest, sadece bir festival değil, gençliğin vicdan ve enerjisiyle şekillenen bir hareketin başlangıcı. Festivalde her köşede yeni bir fikir, yeni bir girişim ve paylaşılmayı bekleyen heyecan var. Staj ve gönüllülük görüşmeleri ise gençlerin kariyer yolculuğuna anlam katıyor, onların hayata bir adım önde başlamasını sağlıyor. Bana göre STK Fest'i özel kılan an, mazlum coğrafyalara dair yapılan vurgu oldu. Konuşmalarda sık sık "Bizim için Kudüs bir vicdan sınavıdır, Gazze direnişin adıdır, Arakan sabrın, Doğu Türkistan kimliğin, Suriye umudun yeniden doğuşudur" sözleri tekrarlanıyor, katılımcılar bu coğrafyalara dair farkındalık kazanıyordu.

Etkinlik, sadece yerel değil, küresel sorumluluk bilincini de besleyen bir alan haline gelmişti. Festivalin bir diğer cazibesi ise kulüp stant etkinlikleri ve Afet & İnsani Yardım Sergisi oldu. Katılımcılar burada sadece izlemekle kalmayıp aktif olarak dahil olma, öğrenme ve fikir paylaşma fırsatı buldu. Programın sonunda yetkililerin paylaştığı mesaj, festivali özel kılan en önemli noktaydı: "Geleceği değiştirecek olan sadece güçlü fikirler değil, iyi kalpli insanlar olacaktır." Ben STK Fest'i sevdim çünkü bir kez daha fark ettim ki iyilik bu dünyayı kurtaracak. Gençliğin enerjisi ve vicdanı birleştiğinde umut gerçekten yeniden doğuyor.

MİNİA KUDÜS TIRI

STK Fest'in en dikkat çeken bölümlerinden biri Minia Kudüs TIR'ıydı. Özel tasarlanmış gezici TIR, Kudüs'ün manevi değerlerini ve tarihi mirasını çocuklara ve gençlere eğlenceli biçimde aktarmayı hedefliyor.

TIR'ın içinde Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra gibi Kudüs sembollerinin yer aldığı interaktif bir sergi bulunuyor. Boyama atölyeleri, hikaye anlatımları ve oyunlarla katılımcılar hem eğleniyor hem de Kudüs'ün İslam dünyasındaki önemini öğreniyor. Bu proje, gençlerin manevi bağlarını güçlendirirken Kudüs bilincini canlı tutmayı amaçlıyor, STK Fest'in farkındalık odaklı ruhuna mükemmel bir katkı sağlıyor.



LOUVRE SOYGUNU VE FENOMEN İÇERİKLERİ

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre'a güpegündüz giren bir grup hırsız, paha biçilmez kraliyet mücevherlerini çaldı. Hırsızlık olayı, sadece sanat dünyasını değil, sosyal medyayı da salladı. Fenomenler, kendi tarzlarında içerikler hazırlamaya başladı; bazıları "soygun makyajı" ile Mona Lisa'yı yeniden yaratıyor, bazıları ise filtrelerle Louvre soygununu moda çekimine dönüştürdü.

Evet, yanlış duymadınız; soygun makyajları şu anda trend: 'Benimle Louvre'u soymaya hazır mısınız, o halde makyajını yapıyoruz' şeklinde içerikler, kafalarına geçirdikleri çoraplar ve üzerine yapılan makyaj. Dudaklarda gizemli çizgiler, gözlerde dramatik gölgeler ve tabii ki "hırsız bakışı" ile herkes kendi sanal Louvre sahnesini yaratıyor. Salonlarda yankılanan tek ses, güvenlik kameralarının değil, fenomenlerin TikTok ve Instagram videolarından gelen kahkahalar gibi. Ama işin ironik kısmı, bu trend sayesinde gençler Louvre ve sanat tarihiyle eğlenceli şekilde tanışıyor. Belki eserler hâlâ yerinde değil ama dikkatler sanatın üzerine çekilmiş durumda. Bir yandan sarkastik ve abartılı, diğer yandan eğlenceli bir fenomen hareketi olarak, sosyal medya yine tarihe kendi tuhaf damgasını vurdu. Louvre soygunu sadece sanat dünyasını sarsmakla kalmadı, Fransa hükümetine yönelik sert eleştirileri de beraberinde getirdi. İronik şekilde, ciddi güvenlik skandalı, internet kullanıcılarının yaratıcılığıyla birleşerek eğlenceli bir trend hâline geldi.