Yeni mottoya ihtiyacımız vardı, bulundu: Az insan, çok huzur, sıfır kaos. Hayatın yeni mevsimi tam olarak böyle hissettiriyor. Bir ara herkes sessiz lüks konuşuyordu. Logosuz kaşmirler, sade kombinler, eski para estetiği, fısıltıyla gösterilen zenginlikler. Gösteriş yapmadan gösteriş yapmanın yeni yolu gibiydi. Ama galiba yeni dönem artık bambaşka bir yere gidiyor. Çünkü insanlar pahalı görünmekten yoruldu. Şimdi herkes huzurlu görünmek istiyor. Yeni çekicilik sakinlik oldu. Bildirim sesi duyulmayan bir sabah. Plansız kahve, telefonsuz bir akşam yürüyüşü, gerçekten dinlenebilmek. Belki de yeni lüks tam olarak bu. Eskiden insanlar nereye gittiğini göstermek istiyordu şimdi neden kaybolduğunu açıklamak istemiyor. Çünkü sürekli ulaşılabilir olmak bir süre sonra insanın ruhunu yoruyor.

Her an cevap vermek zorundaymış gibi yaşamak modern hayatın en sessiz baskılarından biri olabilir. Artık en havalı insanlar her davete gitmeyenler. Her mesaja anında dönmeyenler. Kendine zaman ayırabilenler. "Quiet living" dedikleri şey biraz da bu aslında. Daha az kanıt. Daha az gösteri. Daha fazla gerçek hayat. İnsanlar artık mükemmel masalar görmek istemiyor. Gerçek hisler görmek istiyor. Kusursuz evlerden çok huzurlu evler ilgimizi çekiyor. Belki de bu yüzden küçük ritüeller yeniden değerli olmaya başladı. Sabah gazete almak, sevilen bir restorana tekrar gitmek, aynı arkadaşlarla aynı masada oturmak. Yeni statü biraz kaygısızlık gibi duruyor. Çünkü bu çağda gerçekten dinlenebilmek artık herkesin sahip olamadığı bir şey. Eskiden "çok meşgulüm" havalıydı. Şimdi ise "kendime zaman ayırıyorum" çok daha etkileyici geliyor. Belki de yeni zenginlik budur: Sakin kalabilmek. Ne dersiniz hazır mısınız, huzurlu görünme trendine? Bu trendde sahtelik yok ama çok gerçek bir yerden trende uymanız gerekiyor.



Z KUŞAĞI KENDİNE DAHA İYİ Mİ BAKIYOR?

Bir şey fark ettiniz mi, Z kuşağı üzerinde sürekli yeni bir tartışma ortaya atılıyor. Kuşak önce yerden yere vuruluyor, sonra yüceltilecek bir sebep bulunuyor. En son tartışılan konu ise Z kuşağı diğer nesillere göre alkol sevmiyor olabilir. Hayır canım seviyor araştırmalar var diyenler de var Z kuşağı daha temiz bir gelecek vadediyor diyenler de. Ben ikisini de sizin için araştırdım. Uzun yıllardır "gençlik eşittir gece hayatı" algısıyla büyüyen sektörler şu an yeni bir gerçekle karşı karşıya. Yeni nesil sarhoş olmak istemiyor. Araştırmalar özellikle 18-24 yaş arasında alkol tüketiminin önceki jenerasyonlara göre ciddi şekilde düştüğünü gösteriyor. İngiltere'de yapılan sağlık araştırmalarında gençlerin önemli bir kısmı son bir yılda hiç alkol tüketmediğini söylüyor. Peki neden? İlk sebep çok net: Wellness kültürü.

ENDÜSTRİ ZARARDA MI?

Z kuşağı artık sadece güzel görünmek değil iyi hissetmek istiyor. Sabah şişmiş uyanmak, bütün günü yorgun geçirmek, kontrolü kaybetmek onlar için "cool" görünmüyor. Özellikle TikTok döneminde insanlar kendilerini sürekli kamerada hissediyor. Bu yüzden kontrol kaybı yaşayan gece kültürü eski çekiciliğini kaybediyor. Ama en ilginç tarafı şu olabilir Z kuşağı sosyalleşmeyi yeniden tanımlıyor. Eskiden eğlenmek demek gece dışarı çıkmak demekti. Şimdi sabah yürüyüş kulüpleri, matcha buluşmaları, pilates sonrası kahveler daha popüler. İnsanlar artık ertesi gününü kaybetmek istemiyor. Vitaminler, buz banyoları, cilt bakımı, kaliteli uyku, spor rutinleri. Yeni nesil bedenine yatırım yapıyor.

İçecek analisti Bourcard Nesin tarafından hazırlanan The Real Reasons Generation Z Is Drinking Less Alcohol başlıklı yeni rapor, Z Kuşağı'nın neden daha az içtiğine dair yaygın inanışları verilerle sorguluyor. Ve ortaya çıkan tablo, içki sektörüne hem rahatlatıcı hem de düşündürücü bir mesaj veriyor: Sorun neslin karakterinde değil, çağın koşullarında. Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise dijital dünyanın gençlerin sosyal hayatını nasıl dönüştürdüğü. Akıllı telefonlar, sosyal medya ve sürekli çevrimiçi olma hali, gençlerin sosyalleşme biçimini kökten değiştirdi. Daha az yüz yüze buluşma, daha az ev partisi ve doğal olarak daha az alkol tüketimi... 1991 yılında ABD'de lise son sınıf öğrencilerinin yüzde 64'ünden fazlası en az bir kez sarhoş olmuştu. 2024'e gelindiğinde bu oran yüzde 33'e düştü. Düşüşün büyük kısmı ise akıllı telefonların hayatın merkezine yerleştiği 2012 sonrası dönemde gerçekleşti. Peki alkol endüstrisi ne diyor derseniz daha az tüketim olması nedeniyle son 4 yılda milyarlar dolar kaybedilmiş. Özetle en doğrusu endüstri bu işe ne diyordur onun da cevabını zararla almış bulunduk. Bir diğer doğru tespit de şöyle:

Ortamda Z kuşağını inceleyin, onlar ertesi gün enerjik uyanabilmeyi çok önemsiyor herkese örnek olacak bir hareket. Ve dürüst olalım, Z kuşağı diğer nesillere örnek oluyor.