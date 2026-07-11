Ankara'nın o gri atmosferinin yerini böylesine parlak, dinamik ve dünya sahnesinde parlayan bir enerjiye bırakması gerçekten büyüleyiciydi. Dünyanın takip ettiği Ankara'daki NATO Zirvesi sona erdi ama bizim zihnimizden gitmeyen anlar var. 2 gün süren yoğun diplomasi maratonu boyunca ilginç görüntüler hafızalara kazındı. Liderlerin samimi anları, Ankara sokaklarında koşuya çıkan Macron, Mehteran gösterisi, Türk mutfağından ikramlar ve basın merkezinin sevimli kedileri.. İşte iki günlük zirveden aklımda kalanlar ve Ankara'da başıma gelenler…

Başkent sokaklarında dolaşırken, sadece diplomatik bir toplantının değil, şehre dokunan bir ruh değişiminin de izlerini görmek mümkündü. Ankara'da yaşayan arkadaşlarımla konuştuğumda, "Şehir nefes aldı, NATO sayesinde sokaklar, caddeler çiçek gibi oldu, her yıl olsa keşke" diyorlar. Temizlenen caddeler, boyanan kaldırımlar, düzenlenen refüjler, budanan ağaçlar ve çiçeklerle yenilenen şehir. Ankaralıların isyanı yıllardır alışmak zorunda bırakıldıkları bakımsızlık. NATO geldi, şehir güzelleşti gerçek bu.

ŞEFLERİN İMZASI VE SANAT

Osman Sezener, Fatih Tutak ve Sinem Özler, gastronominin zirve isimleri. Onlar sayesinde NATO zirvesinde sofralar sanat eseri gibiydi.

Melis Buyruk'un Ebedi Çiçekler ismini verdiği porselen floral heykelleri de çok ilgimi çekti, Türk kültürünü modern sanatla öyle bir harmanlamışki Buyruk, masalarda duran 'sıfır atık vizyonuyla' hayata geçen bu eserler, sadece bir dekor değil, bir duruştu ve oldukça ilgi gördü.

Meloni'nin mimikleri... Her karesi ayrı bir hikaye, her mimiği zirveye renk katan cinstendi.

Macron ve koşusu...Hızlı temposuyla o anın heyecanına eşlik etti.

Miçotakis ve Kemal Sunal benzetmesi... Sosyal medyanın o kendine has mizahıyla, Miçotakis'in yürüyüşü bir anda o meşhur Kemal Sunal sahnelerini hatırlattı; gülümseten bir detaydı.

Mehter Marşı bence muhteşem düşünülmüş. Yabancı misafirlerin o marşın ritmi karşısındaki duruşları, köklü bir tarihe saygı duruşuydu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki güçlü dostluk vurgusu, zirvenin en çok konuşulan ve fotoğraf karelerine yansıyan en gerçek anlarından biriydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın samimiyeti, lider eşleriyle olan o doğal ve sıcak iletişimi, sert diplomatik protokollerin arasına sızan insani bir dokunuştu.

İngiltere Başbakanı'nın ve Norveç liderinin Dünya Kupası heyecanına ortak olmak için forma giyerek verdikleri mesajlar, zirvenin en sıcak kareleri arasına girdi.

Pedro Sanchez ise yine şaşırtmadı; rahat tavırları ve kendine has duruşuyla kameraların en çok aradığı isimlerden biri oldu.

Zirvenin sürpriz yıldızı ise İzlanda Başbakanı'ydı. Türk sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisi sayesinde kısa sürede binlerce yeni takipçi kazanan lider, belki de zirveden en güçlü dijital diplomasi hatırasıyla ayrıldı.



TEKNOLOJİNİN ZİRVESİ TOGG LİMUZİNLER

Caddelerde arz-ı endam eden Togg limuzinler zirvenin gizli yıldızıydı. O kapısız, fütüristik tasarımları insanı kendine hayran bırakıyor. İnsanların "Satılacak mı, biz de alabilecek miyiz?" diye birbirine sorması, yerli üretimin geldiği noktanın en büyük ispatı. Eğer piyasaya çıkarsa, otomobil dünyasında bambaşka bir rüzgar estireceği kesin.



VE O 'ZİRVE KEDİLERİ'

Kabul edelim, zirvenin en konuşulan konularından biri kedilerdi! O yüksek enerjili anlarda, bizim kediler o kusursuz programın içinde kendilerine en iyi köşeleri bulmuşlardı. Ben de bir an kendimi o kedilerden biri gibi hissettim; olan biteni izleyen, bu kaotik ama kusursuz düzenin tadını çıkaran bir gözlemci… Son olarak NATO zirvesine kötü bir şey bulmaya çalışmayın; gurur duyulacak, kusursuz bir işe imza atıldı. Ankara'nın üzerine düşen bu NATO ışığı, umarım şehri daha da güzelleştirerek uzun süre parlamaya devam eder. NATO zirvesi izlenimim bazen tek bir fotoğraf ya da samimi bir paylaşım, uzun diplomatik açıklamalardan çok daha fazla iz bırakabiliyor.