Londra'da neler oluyor? Neler olmuyor ki! Sisler şehrinde çaylar demlenmiş, temmuz ayındayız ama hava soğuk, politika kazanları kaynamaya başlamış, sisin arasından İngiliz siyasetinin sert rüzgarları şehri sarmış durumda. Keir Starmer bayrağı devretti ve Andy Burnham, 20 Temmuz Pazartesi günü Kral III. Charles ile görüşerek hükümeti kurma görevini aldı. Böylece Burnham, son 10 yıldaki yedinci başbakan olarak koltuğa oturdu. Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, Burnham'ın ekonomi planlarını yetersiz bularak ilk salvo'yu patlattı. Badenoch'a göre hedefler şimdiden pek bir küçük kalmış durumda. Badenoch'un o dillere destan çıkışı adeta adada yankılandı: "Artık Birleşik Krallık Başbakanı. Manchester Belediye Başkanı gibi davranmayı bırakıp başbakan gibi davranmaya başlaması gerekiyor!" Yani Kemi Hanım kısaca diyor ki: "Manchester'daki belediye parkı açılışına benzemez bu işler Andy, bütçeyi masaya koy!" Bakalım yeni başbakan bu sert eleştirilere karşı masaya nasıl bir ekonomik yol haritası koyacak?

MİLYONERLERDEN İSYAN

İngiltere'de siyaset sert olur da zenginler durur mu? Eski futbolcu Gary Lineker, müzik yapımcısı Brian Eno, film yönetmeni Richard Curtis ve İskoç polisiye yazarı Val McDermid'in de aralarında bulunduğu 120 vatansever milyoner (Patriotic Millionaires), yeni Başbakan Burnham'a açık bir mektup gönderdi.

Mektubun özeti pek tatlı: "Bunu karşılayabiliriz, bizi daha çok vergilendirin!"

10 milyon sterlinin üzerindeki servetlerden yüzde 2 oranında vergi alınmasını talep eden bu zenginler, alın teriyle her gün çalışanlardan ziyade, serveti üzerinden kazanç elde edenlerin elini taşın altına koyması gerektiğini savunuyor. Bakalım Burnham, bu "cömert" isyana kulak kabartıp vergileri artıracak mı? Bu arada bizdeki her yıl çok kazanıp üstüne mızmızlanan zenginlere alışık olduğumuzdan bu duruma epey şaşırdım.

SAVUNMA SANAYİMİZİN GÜCÜ

Siyasetin bu hararetli günlerinde Londra'da başka devasa bir olay daha vardı: Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı. Önceki yıllara nazaran biraz daha düşük bir katılımla başlasa da fuarın tozunu attıran Türk savunma sanayi oldu. Türk Hava Yolları (THY) yönetimi Airbus ve Boeing ile 400 uçaklık dev siparişlerin motor tedariki için masaya otururken, fuarın savunma tarafında asıl büyük ses getiren olay Baykar- Leonardo ortaklığı oldu. Yüzde 50-50 ortaklıkla kurulan LBA Systems artık tam operasyonel! Yabancı havacılık basınının göz bebeği ise şüphesiz KIZILELMA ve M-346FA iş birliğiydi. Leonardo'nun insanlı savaş uçağı ile Baykar'ın insansız savaş uçağı KIZILELMA arasındaki MUM-T (İnsanlı-İnsansız Ekip Çalışması) testleri başarıyla gerçekleştirildi. Pilotun havadaki KIZILELMA'ya komutlar vermesi, Avrupa'nın gelecekteki "loyal wingman" konsepti için somut bir dönüm noktası olarak tarihe geçti.

SİSLER ŞEHRİ'NİN TATLI YILDIZI

Havacılığın yüksek teknolojisinden şöyle biraz ground seviyesine, yani Londra sokaklarına inelim. Londra'nın yıldızı kim dersiniz?

Tabii ki özlenen Türk lezzetleri! Harrods'ın karşısında kapıda upuzun kuyruklar... İçeri giriyorsunuz; rengarenk bir mağaza, kapıda 'İstanbul'a hoşgeldiniz' yazıyor. Baklava kusursuz, lokumlar harika, sütlü tatlılar ise kendine hayran bırakmış durumda. Bahsettiğim Hafız Mustafa 1864'den başkası değil.

İngiliz Parlamentosu'nda düzenlenen Family Business UK etkinliğinde 'Legacy Honour – Kültür Mirası Gururu' ödülüne layık görüldü. İstihdam inanılmaz, ustalar Türkiye'den bizzat gelmiş. Londra şubesi için 12 milyon pound yatırımla 3 bin metrekarelik dev bir fabrika kuran marka, günlük taze ürün sunuyor. Bitmedi; Türkiye'de 45 bin metrekarelik dev bir fabrika hazırlığı var. İçinde baklava müzesi, workshop alanları ve pasta-baklavacılık meslek lisesi ile 2027'de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Eğitime de yatırım yapan Ongurlar Ailesi, Eskişehir'de bu yıl ilköğretim okulunu da hayata geçirdi.

Britanya siyasetinde sular durulmaz, milyonerler vergi kavgasındayken, Londra sokaklarında baklava kuyrukları uzayıp gidiyor.