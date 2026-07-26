Her yaz tatili konuşuyoruz. Ama aslında konuştuğumuz şey hiçbir zaman sadece tatil olmuyor. Bazen bir sergi için uçağa biniyoruz, bazen bir bienalin peşinden bir adaya gidiyoruz. Çünkü bazı rotalar denizinden önce anlattığı hikayeyle çağırıyor insanı. Bu yazın en güçlü kültür duraklarından biri hiç kuşkusuz Rodos. Biennale of Contemporary Keramics (BCK), ikinci edisyonunda "Where the Day Starts – Günün Başladığı Yer"temasıyla 6 Haziran-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Rodos'u çağdaş seramiğin en dikkat çekici buluşma noktalarından birine dönüştürüyor.

Rodos'un bu tema için seçilmiş olması tesadüf değil. Yunan mitolojisine göre Zeus, denizin ortasında bu adayı yükseltir. Güneş Tanrısı Helios ise sudan doğan bu kara parçasını gördüğü anda ona aşık olur ve sevgilisi Rhodos'un adını verir. O günden beri ada, güneşin ilk doğduğu yer olarak anlatılır. Işığın, bereketin ve yeniden doğuşun simgesi haline gelir. Bienalin çıkış noktası da tam burada başlıyor. Çünkü "Günün Başladığı Yer" yalnızca coğrafi bir tanımlama değil; her şeyin yeniden başlayabileceği o sıfır noktasını temsil ediyor.

Hayatın anlamını yitirdiğini düşündüğümüz anlarda bile yeni bir sabahın mümkün olduğunu hatırlatıyor. Ve bunu anlatmak için seçilen malzeme seramik. İnsanlık tarihinin en eski üretim biçimlerinden biri olan seramik, burada yalnızca bir sanat nesnesi değil. Bazen konuştuğumuz bir dil kadar doğal, bazen gündelik yaşamın sıradan bir parçası, bazen de toprağın içinde binlerce yıl saklanmış bir hafıza taşıyıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Her eser, ateşten geçerek oluşmuş yeni bir belleğe dönüşüyor. İlk edisyonunu Santorini'de gerçekleştiren Biennale of Contemporary Keramics, her yıl Yunanistan'ın farklı bir adasını odağına alarak yeni kültürel bağlar kurmayı amaçlıyor. Bu yıl ise Akdeniz'in en katmanlı şehirlerinden biri olan Rodos, bienalin doğal bir uzantısına dönüşmüş.

HİKAYE EKSENLİ DÖNÜŞÜM

2022 yılının New York'unda, Beyond King Tut sergisinin loş ve büyüleyici atmosferinde Mısır tarihinin ihtişamına ilk kez dijital bir pencereden baktığımda duyduğum heyecanı hâlâ hatırlarım. Ancak o günden sonra zamanla fark ettim ki, bu pazarın bir numaralı para birimi teknoloji haline gelmişti. Projeksiyon cihazlarının çözünürlüğü düştüğünde, animasyonlar akıcılığını yitirdiğinde ya da etkileşimli alanlar tekdüzeleştiğinde, serginin o büyüleyici büyüsü bir anda buharlaşıveriyordu. Takvimler 2026'yı gösterdiğinde, yolum bu kez Londra'ya düştü. DEM Müzecilik'in imzasını taşıyan ve insanlık tarihinin en köklü medeniyetlerini aynı çatı altında buluşturan "Timewalk Exhibition" projesiyle karşılaştığımda, beklentilerim yine teknolojik bir zırh altındaki görsel şölene odaklanmıştı.

Ancak Londra'daki bu dev randevu, bugüne kadar gördüğüm tüm teknolojik sınırları aştı. Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık gizemiyle başlayan yolculuk; Babil'in zigguratlarından Antik Mısır'ın kumlarına, Maya tapınaklarından Rapa Nui'nin (Paskalya Adası) sessiz dev heykellerine kadar kesintisiz bir evrensel nehir gibi akıyordu. Kullanılan en son nesil mekansal simülasyonlar, işitsel katmanlar ve akıllı algoritmalar bugüne kadar gördüğüm en üst düzey teknik altyapıya sahipti. Fakat bu kez mesele sadece "teknolojinin kusursuzluğu" değilmiş meğer. Deneyim müzeciliği sektörü uzun süredir tehlikeli bir kısır döngünün içindeydi: Ziyaretçiler bir süre sonra sadece duvardan duvara yansıyan parlak renklere ve geçici bir "wow" etkisine doymaya başladı. Londra'daki Timewalk deneyimi bana çok net bir şeyi gösterdi: Teknoloji ne kadar kusursuz olursa olsun, arkasında güçlü bir dramaturji ve köklü bir medeniyet birikimi yoksa kalıcı bir iz bırakamıyor. DEM Müzecilik burada çok tehlikeli ve bir o kadar da iddialı bir eşiği aşıyor. Göbeklitepe gibi henüz tarihin başını yazan yerel bir mirası, dünyadaki diğer kadim medeniyetlerle aynı küresel düzlemde buluşturmak, sıradan bir sergicilik başarısı değildir. Bu, kültürel bir hafıza inşasıdır. Deneyim müzeciliğinde artık bizim de küresel ölçekte çok net bir iddiamız var ve bu iddia artık sadece masada değil, dünyanın kalbinde sahada!