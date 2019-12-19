Özcan Deniz sefada Gülcan Deniz cefada

Özcan Deniz, kalp hastası kız kardeşi Gülcan Deniz’in tüm yardım çığlıklarına kulağını tıkadı. Ancak sanatçının 16 yaşındaki yeğeni D. Deniz, ehliyetsiz bir şekilde Ferrari marka otomobille hız denemesi yapıp lüks hayatın sefasını sürüyor

KARDEŞİ YARDIM İSTEDİ

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz lüks içinde yüzüyor. Özcan Deniz, kız kardeşi Gülcan'ın "Annem ağır hasta, ben de kalp hastasıyım. Ağabeyimden yardım istiyorum" çığlıklarına kulağını tıkamaya devam ediyor.

GARAJ, LÜKS ARAÇLA DOLU

Kız kardeşine yardım elini uzatmayan Özcan Deniz'in, menajerliğini de yapan erkek kardeşi Ercan Deniz'in ise garajı lüks arabalarla dolu. Hatta Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni D. Deniz, o garajdan aldığı Ferrari ile ehliyetsiz bir halde hız denemesi yapıyor.



AMCAM SAĞ OLSUN 16 YAŞINDAKİ YEĞEN FERRARİ İLE 250 KM. BASIYOR

Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D., sosyal medya hesabından babasına ait lüks araçlarla dolu garajın görüntülerini paylaştı. 16 yaşındaki D., ardından da bir Ferrari'ye binip otobana çıktı. D., kadranın 250'yi gösterdiği anlarda sevinç çığlıkları atıyor.



KARDEŞ GÜLCAN DENİZ SEFALET İÇİNDE

21 yaşındaki Gülcan, GÜNAYDIN vasıtasıyla abisi Özcan Deniz'e seslenip defalarca yardım istedi. Özcan Deniz, kulaklarını tıkayarak bu çığlığı karşılıksız bıraktı.