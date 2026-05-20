Dünya müzik sahnesinin en büyük iki yıldızı Kanye West ve Travis Scott, İstanbul'da gerçekleşecek dev etkinliklerle gündeme damga vurmaya hazırlanıyor. Uzun yıllardır dünya hip hop kültürünün en etkili isimleri arasında gösterilen iki süper starın aynı hafta İstanbul'da olacak olması, müzik dünyasında büyük heyecan yarattı.

30 Mayıs gecesi İstanbul'da sahne alacak olan Kanye West'in konseri, yılın en çok konuşulacak organizasyonlarından biri olarak görülüyor. Sahne şovları, görsel prodüksiyonları ve sürpriz performanslarıyla her zaman dünya gündemine oturan Kanye West'in İstanbul performansı için hazırlıkları uzun zamandır devam ediyor. Ünlü rapçi büyük bir şov hazırlığında.

Gecenin en dikkat çeken detaylarından biri ise Travis Scott olacak. Dünya rap sahnesinin süper star ismi Travis Scott'ın, 30 Mayıs'taki Kanye West konserine sürpriz davetli olarak katılacağı ve konseri izleyeceği konuşuluyor. Uzun yıllardır müzikal bağlarıyla dikkat çeken ikilinin İstanbul'da aynı gecede bulunacak olması, organizasyonu dünya çapında daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Büyük hareketlilik ise 31 Mayıs gecesi devam edecek. TemaCC organizasyonuyla Tersane İstanbul'da gerçekleşecek 'Hosted By Travis Scott One Night Only in the Club' etkinliğinde Scott, DJ kabinine geçecek. Sadece sınırlı sayıda özel davetlinin katılacağı konuşulan gece için şimdiden büyük bir merak oluşmuş durumda.

31 Mayıs gecesi ise bu kez Kanye West'in, yakın dostu Travis Scott'ın özel gecesine davetli olarak katılması bekleniyor. Böylece iki rap yıldızı, iki gün üst üste İstanbul'da aynı organizasyonların parçası olacak.

ÇOK SES GETİRECEK

Özellikle Scott'ın son yıllarda gerçekleştirdiği dev organizasyonlar ve West'in kültleşen sahne performansları düşünüldüğünde, İstanbul'daki bu buluşmanın uluslararası müzik basınında da geniş yankı uyandırması bekleniyor. Dünya hip hop kültürünü etkileyen iki ikonik ismin buluşması, yılın en dikkat çekici müzik olaylarından biri.

EKİN KAYATEKİN'DEN İLK DAVET

Müzik dünyasında bazı şarkılar vardır; ilk notasında sizi içine çeker, bitse bile hissi uzun süre üzerinizde kalır. Yakın dostum Kadir Bulut'un tavsiyesiyle dinlediğim 'Benimle misin?' de tam böyle bir etki bıraktı. Şarkıyı dinlediğiniz anda yalnızca melodiyi değil, duyguyu da hissediyorsunuz. Özellikle Ekin Kayatekin'in ses rengi, parçanın taşıdığı kırılganlığı ve karanlık atmosferi dinleyiciye doğrudan geçiriyor. Dijital platformunda yayınlanan 'Benimle misin?'; aşk, hayal kırıklığı, yalnızlık ve insanın içine işleyen duygular arasında gidip gelen güçlü bir anlatı sunuyor. Sözü ve müziği Kayatekin'e ait olan parça, samimiyetiyle dikkat çekiyor. Yapay duran hiçbir detay yok; aksine, her cümlede yaşanmışlık hissi kendini belli ediyor. Kendi müziğini 'dramatik dark pop' olarak tanımlayan genç sanatçı, farklı türlerden beslenen yapısıyla tek bir kalıba bağlı kalmıyor. Bu da onu daha ilk şarkısından farklı noktaya taşıyor. Müzik piyasasındaki benzer işler arasında duygu merkezli anlatımıyla öne çıkıyor. 'Benimle misin?' yalnızca profesyonel müzik kariyerinin ilk adımı değil; aynı zamanda dinleyiciye yapılan ilk samimi davet. Görünen o ki bu yolculukta anlatacak daha çok hikâyesi var.

YENİ SİNGLE: AŞK ACIR

Melisa Çukurova, yeni teklisi 'Aşk Acır' ile müzikseverlerle buluşuyor. Söz ve müziği Ertan İşbilir imzası taşıyan eser, modern dokunuşlarla zenginleştirilen minimal pop sound'u ile dikkat çekiyor.

Konservatuvar mezunu ve flüt sanatçısı olan Melisa Çukurova, bu çalışmasıyla müzik kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Şarkıcı kimliğinin yanı sıra güçlü müzisyenliğiyle de sahnelerde dikkat çeken sanatçı, yeni single'ı ile müzikal çizgisini ve sahne performansındaki güçlü duruşunu daha da pekiştiriyor.