İstanbul, müzik tarihinin en büyük gecelerinden birine hazırlanıyor. Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West, Türkiye'de gerçekleştireceği dev organizasyonla 100 bin kişilik dev bir kalabalığın karşısına çıkmaya hazırlanırken, konserin etrafında oluşacak festival atmosferi şimdiden büyük heyecan yarattı.

Konser öncesi ve sonrasında özel olarak hazırlanan alanlarda gerçekleşecek before ve after party organizasyonları da gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Türkiye'nin farklı müzik tarzlarında öne çıkan önemli isimleri, bu özel etkinliklerde hayranlarıyla buluşacak. Sokak kültürünün güçlü temsilcilerinden Yener Çevik, alternatif sahnenin dikkat çeken isimlerinden Mavi, kendine özgü tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesi yakalayan Sena Şener, Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Pera, yeni nesil rap'in en güçlü isimlerinden Motive, hit şarkılarıyla dijital platformlarda milyonlara ulaşan Lvbel C5 ve uluslararası müzik sahnesinde dikkat çeken isimlerden Andre Troutman, gece boyunca özel performanslarıyla sahnede olacak.

İstanbul'da gerçekleşecek bu dev buluşmanın yalnızca bir konser değil, aynı zamanda uluslararası çapta büyük bir müzik festivali atmosferi yaratması hedefleniyor. Şehrin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelecek müzikseverlerle birlikte İstanbul rap müziğin merkezi haline gelecek. Bu arada unutmayın, organizasyon her yaş grubundan müzikseverleri kapsayacak şekilde planlandı. 16 yaş altı ziyaretçiler, ebeveynleri eşliğinde etkinliğe katılabilecek. Erişilebilir alanların da oluşturulduğu Atatürk Olimpiyat Stadyumu bayram döneminde İstanbul'un en yoğun eğlence merkezlerinden birine dönüşmesi muhtemel.

CENK EREN'DEN ÇOK KONUŞULACAK ŞARKI

Türk müziğinin güçlü yorumcularından Cenk Eren, yeniden iddialı bir şarkıyla dinleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde kendisiyle yaptığım sohbette "Neler yapıyorsunuz?" diye sorduğumda yüzündeki heyecan zaten her şeyi anlatıyordu. Yeni bir şarkının yolda olduğunu söyleyen Cenk Eren'in enerjisi bana da geçti. Ve şimdi biraz ipucu vereyim... Şarkının adı: "Kopsun Kıyamet!" Daha ismini duyduğunuz anda bile insanın içinde bir hareket başlıyor. Ben şarkıyı dinleme fırsatı buldum ve açık söylemek gerekirse ortaya tam anlamıyla "dinamit" gibi bir iş çıkmış. İlk dinlediğiniz anda akılda kalan, ritmiyle içine çeken ve özellikle radyolarda çalmaya başladığında, müzikseverlerin sesi açacağı türden bir şarkı olmuş. Öyle şarkılar vardır ki ilk anda sizi yakalar... Sonra bir bakmışsınız araçta giderken eşlik ediyorsunuz, bir kafede duyunca mırıldanıyorsunuz, hatta gün içinde dilinize dolanıyor. "Kopsun Kıyamet" tam olarak o hissi veriyor. Cenk Eren'in yıllardır en büyük gücü şarkıyı sadece söylemek değil, hissettirmek. Bu projede de o samimi yorumunu modern ve enerjik bir sound'la birleştirmiş. Özellikle nakarat kısmının kısa sürede sosyal medyada büyük etki yaratacağını düşünüyorum. Şimdiden söyleyeyim; bu yaz birçok yerde bu şarkıyı duyacağız. Kısacası "Kopsun Kıyamet" geliyor ve belli ki müzik dünyasında ciddi bir hareket yaratacak.

YUNAN SANATÇI NATASA SÜRPRİZ YAPACAK

Yunan müziğinin efsaneleşen sesi Natasa Theodoridou, 7 Haziran akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde İstanbul'daki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Aylar öncesinden büyük ilgi gören konser için kulislerde dolaşan bir iddia ise geceyi şimdiden daha da özel hale getirdi. Müzik dünyasında konuşulanlara göre, Türk pop müziğinin sevilen ismi Yalın sürpriz konuk olarak sahneye çıkabilir. İkilinin birlikte özel bir düet seslendireceği iddiası şimdiden sosyal medyada heyecan yarattı. Geçtiğimiz yıl aynı sahnede gerçekleşen kısa düet performansı iki ülke müziği arasında adeta duygusal bir köprü kurmuş, konser sonrası uzun süre konuşulmuştu. Şimdi ise bu özel birlikteliğin daha büyük bir prodüksiyonla yeniden sahneye taşınabileceği konuşuluyor. Özellikle Natasa Theodoridou'nun Türkiye'deki güçlü dinleyici kitlesi ve Yalın'ın romantik sahne enerjisi düşünüldüğünde, ortaya çıkabilecek atmosfer şimdiden merak konusu olmuş durumda. Yunanistan'ın en güçlü kadın vokallerinden biri olarak gösterilen Natasa Theodoridou; "Feggari", "Kokkini Grammi" ve "Den Thelo Tetious Filous" gibi hitleriyle yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip. İstanbul konseri için yaptığı açıklamada ise "İstanbul'da muhteşem bir gece yaşayacağız" sözleriyle heyecanını dile getirdi. Harbiye Açıkhava'da gerçekleşecek gecede Akdeniz ezgileri, romantik melodiler ve büyük bir sahne şovu izleyicileri beklerken, Yalın sürprizi gerçekleşirse konserin unutulmaz anlarından biri yaşanabilir. Özellikle Türkçe ve Yunanca ortak bir performans ihtimali müzik dünyasında şimdiden büyük beklenti oluşturmuş durumda. 7 Haziran gecesi Harbiye'de sadece bir konser değil, iki kültürü aynı sahnede buluşturacak özel bir müzik gecesi yaşanabilir.