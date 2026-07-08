Dünyaca ünlü yıldızlar her yıl olduğu gibi bu yılda İstanlbul'a akın ediyor. Turne kapsamındaki en önemli duraklarından biri de Türkiye olan sanatçılar, ülkemizdeki hayranlarıyla buluşup unutlumaz anılara imza atıyor. Latin yıldız Ricky Martin de 11 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor.

Aylar öncesinden büyük ilgi gören konserde ünlü sanatçı, sürprizleriyle hayranlarını şaşırtmaya hazırlanıyor. Grammy ödüllü Ricky Martin dansçıları, dev prodüksiyonu, özel sahne tasarımı ve yıllardır dünya çapında büyük ilgi gören 'Livin' La Vida Loca', 'She Bangs', 'Maria' ve 'Vente Pa' Ca' başta olmak üzere en sevilen şarkılarıyla KüçükçiftlikPark'ta unutulmaz bir konsere imza atacak. Dünya turnesinin dikkat çeken duraklarından biri olan İstanbul konseri, uluslararası standartlardaki prodüksiyonu ve görsel şovlarıyla yaz sezonunun en iddialı etkinliklerinden olmaya aday...

TÜRKÇE SESLENDİ

Konserde sürprizler bununla da kalmıyor. Latin yıldızdan önce sahneye çıkacak olan pop şarkıcı da eğlenceyi doruğa çıkarmaya hazırlanıyor. Ricky Martin, İstanbul'a gelmesine az bir süre kala sosyal medyadan Türk hayranlarına seslenmeyi de ihmal etmedi. Bir video çeken Martin, Türkçe olarak "İstanbul yakında görüşürüz" dedi. Ünlü yıldızın videosu kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ve birçok fan sayfası tarafından da paylaşıldı. Biz de Ricky Martin'in Türkiye'deki şovunu merakla bekliyoruz...



İSPANYOL VE LATİN AMERİKA EZGİLERİ TÜRKİYE'DE

İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği öncülüğünde düzenlenen "İspanyol ve Latin Amerika Klasikleri: Müzik Tutkusu" konser serisi, 12-16 Temmuz tarihleri arasında İstanbul, Antalya ve Bodrum'da sanatseverlerle buluşacak.

İspanyol ve Latin Amerika müziğinin unutulmaz eserlerinin seslendirileceği konserlerden elde edilecek gelir, Türkiye'nin arkeolojik ve kültürel mirasının korunmasına katkı amacıyla kullanılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği, Muğla ve Antalya Fahri Konsoloslukları ile İstanbul Cervantes Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, iki ülkeyi diliyle buluşturmayı hedefliyor.



OFFSET TÜRKİYE'YE İLK KEZ GELİYOR

Dünyaca ünlü hip-hop yıldızı Offset, kariyerinde ilk kez Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Migos grubuyla dünya müzik tarihine adını yazdıran, solo kariyerinde ise 'Ric Flair Drip', 'Clout', 'Red Room' ve 'Fan' gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılara imza atan sanatçı, 10 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak. Etkinliğin biletleri satışa çıkarken, konserin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Offset, İstanbul gecesinde yaklaşık 30 dakikalık özel bir canlı performans sergileyecek. Sanatçı, performans öncesi ve sonrasında da yaklaşık bir saat boyunca kulüp atmosferinde bulunarak hayranlarıyla aynı ortamı paylaşacak.

Bu format, klasik konser anlayışından farklı olarak daha yakın ve özel bir deneyim sunacak. Edinilen bilgilere göre Offset, İstanbul ziyareti boyunca Boğaz manzaralı lüks bir otelde konaklayacak. Yoğun programına rağmen İstanbul Boğazı'nı yakından görmek isteyen sanatçının, Boğaz'da denize girme isteğini de organizasyon ekibine ilettiği öğrenildi. Güvenlik ve program takvimine uygun olması halinde bu talebin değerlendirilmesi bekleniyor. Offset'in İstanbul ziyareti, uluslararası müzik organizasyonları açısından da dikkat çekiyor.