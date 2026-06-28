Ahlaksız içerikleriyle uzun süredir büyük skandallara imza atan müzik platformu Spotify'dan akılalmaz bir hamle daha geldi. Gençleri olumsuz etkileyen içeriklere yer veren, şiddet, küfür ve yasaklı madde kullanımını özendiren şarkıları ve sanatçıları ön plana çıkardığı için büyük eleştiri alan platform, şimdi de aleni bir şekilde LGBT propagandası yapmaya başladı.

Spotify'ın baş editörü Talia, geçtiğimiz günlerde tüm dünyadaki önemli müzik şirketlerine bir e-posta gönderdi. Platformun GLOW programı kapsamında bazı sanatçılarına özel görünürlük ve destek isteyen Talia, "Yıl boyunca LGBT içeriklerini savunduk. Onları dinleyicilere tanıtmaya çalıştık. Şimdi bunu küresel bir kutlamaya dönüştürmeye çalışıyoruz. Hepinizden destek bekliyoruz" diye mesaj göndererek açık bir çağrıda bulundu.

Uzun süredir tartışmaların odağı haline gelen Spotify, müzik sektöründe ortalığı boş buldu sanırım. Sürekli hamlelerini bir üst seviyeye taşıyan bu müzik platformuna karşı ciddi yaptırımlar gelmesi gerektiğine inanıyorum. Müzik dünyasında aleni bir ayrımcılık yaparken bir yandan da çirkin bir dayatmada bulunmaya çalışıyorlar. Açık açık LGBT propagandası yaparak, bu platforma üye olan milyonlarca genci etkileri altına almaya çalışıyorlar. LGBT'ye destek olurken sanatçılara köstek olmayı seçen Spotify, bunu bir de tüm dünyaya haykırarak yapıyor.

Milyonlarca sanatçının kaderini etkileyen algoritmaları, editör listelerini ve keşfet sistemini yöneten bir platformun, belirli bir kimliği özel olarak desteklediğini duyurması büyük bir skandal. Sanatçılar sahte tıklanmalarla uğraşırken bu kez de karşılarına böyle bir engelleme çıktı.

Açıkçası ben tüm sanat dünyasını bu çirkin dayatmaya karşı güçlü bir duruş sergilemeye davet ediyorum. Açık açık LGBT propagandası yapan bu platformun ekmeğine kimse yağ sürmesin. Yıllardır çocuklarımızı, gençlerimizi bu çirkin söylemlere karşı korumaya çalışıyoruz. Bu müzik platformunda gençlerimiz, bu propagandanın parçası olan sanatçıları ve şarkıları görmesin. Eğer düzgün bir müzik platformu görmek istiyorsak her sanatçının şarkılarına eşit şekilde yer verilmeli. Tüm paylaşımlar, şarkılar denetlenmeli ve çocuklarımızı etkileyecek ahlaksız içeriklerin hepsi yasaklanmalı. Ancak bu şekilde müzik dünyasında güzel ve sağlıklı bir ortam oluşturulabilir.