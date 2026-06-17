Rock müziğin unutulmaz şarkılarına imza atan Teoman, 10 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören konserin ardından duygularını paylaştı. Sanatçı, konserin kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu belirterek gelecekteki stadyum konserleri için hazırlıklara başladıklarını açıkladı.

Sanatçı, konser sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "O kadar mutluyum ki iki gün önce yaptığım stadyum konserinden, sabaha kadar uyuyamadım mutluluktan. Bu konser benim kendime, müziğe ve seyircime inancımı, güvenimi yerine getirdi, hatta kat kat artırdı. Sanıyorum hayatımın en güzel konserini verdim. Bir tür yeniden doğuş gibi. Ertesi gün toplantılar yaptık ve gelecek konserleri planladık. Galiba ben hayatımın sonuna kadar sahnede olacağım, anladım bunu. Konserlerde görüşürüz."

Teoman, konserin hemen ertesi günü ekibiyle bir araya gelerek yeni projeler ve gelecek konser planları üzerine toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti. Özellikle 2027 yılında düzenlenmesi planlanan yeni stadyum konserleri için hazırlıkların başladığının sinyalini veren sanatçı, sahneye olan tutkusunun her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.



'ÇOK FARKLI BİR İSTANBUL KONSERİ OLACAK'

24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak olan Scorpions'ın solisti Klaus Meine ile grubun gitaristi Matthias Jabs, yeni şarkılardan emeklilik planlarına birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Meine, grubun hep sevgi, barış ve rock'n roll'u savunduğunu belirterek "İnsanların birbirlerine ateş etmesini değil, birlikte şarkı söylemesini istiyoruz" dedi. Jabs ise "Öldüğümüz gün müziği bırakacağız. O güne kadar emeklilik yok" dedi. Jabs İstanbul konseriyle ilgili de "Bu konserimiz diğer İstanbul konserlerimizden çok farklı olacak" diye konuştu.



TÜRKİYE'NİN İLK 'ORGANİK-YAPAY' DÜETİ

Son günlerde müzik dünyası, yapay zekanın sanatı ele geçirmesi tartışmalarıyla çalkalanıyor. Bu tartışmalara müzisyen Barış Durmaz son noktayı koydu. Durmaz, yeni single çalışması 'Dudak Payı' ile Türkiye'de bir ilke imza atarak yapay zeka ile düet yaptı.

Durmaz, projeyi şu sözlerle özetledi:

"Herkes yapay zekadan şikayet ediyor ama bir yandan da popüler olanın peşinden koşuyor. Asıl rahatsız edici olan, her şeyi yapay zekaya yaptırıp 'ben yaptım' demek değil; yapay zekayı bir enstrüman gibi, bir yardımcı gibi kullanabilme cesaretidir. Ben bu şarkıda yapay zekanın o hatasız, duygudan arındırılmış vokaline karşı kendi tamamen organik ve kusurlu insan sesimle kafa tuttum. Bu bir teslimiyet değil, tam tersine bir hakimiyet gösterisidir."