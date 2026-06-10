Son dönemde müzik dünyasının dikkat çeken iş birliklerinden biri hiç kuşkusuz Derbend ve Cem Adrian birlikteliği oldu. 'Senden Gayrısına', 'Gesi Bağları', 'Sen Ol Sevgilim' ve 'Yine Ayrılık' gibi eserlerle dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan bu ortaklık, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Özellikle Derbend'in retro dokularla beslenen kendine has müzikal dünyası, Cem Adrian'ın güçlü ve duygusal yorumu ile birleşince ortaya sıradan iş birliklerinin çok ötesinde bir atmosfer çıktı. Yayınlanan eserler kısa sürede dinleyicilerin büyük beğenisini kazanırken, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu. Ancak Derbend'i daha da gizemli kılan bir detay var; grubun üyeleri bugüne kadar yüzlerini göstermeyi tercih etmedi. Bu durum müzikseverlerin merakını daha da artırırken, birçok kişi Derbend'in arkasındaki isimlerin kim olduğunu öğrenmek istiyor. Benim düşüncem, Cem Adrian ile kurulan bu güçlü dostluk ve müzikal bağ sayesinde grubun üyeleri eninde sonunda dinleyicilerle tanışacak. Belki de çok yakında, bugüne kadar sadece müzikleriyle konuşulan o isimleri ilk kez görme fırsatı bulacağız.

Geçtiğimiz günlerde Cem Adrian'ın stüdyodan paylaştığı bir fotoğraf ise yeni bir heyecanın fitilini ateşledi. Ama grup üyelerinin yüzleri görünmüyordu. Fotoğrafın ardından müzik kulislerinde yeni bir Derbend ve Cem Adrian şarkısının yolda olduğu konuşulmaya başlandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bu paylaşım iki tarafın yeniden stüdyoda buluştuğu yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Açıkçası ben de merak edenler arasındayım. Çünkü Derbend, Türkiye müzik sahnesinde alışılmışın dışında bir çizgide ilerleyen, geçmişin sıcak tınılarını günümüzün müzik anlayışıyla buluşturabilen özel gruplardan biri. Cem Adrian ise yer aldığı her projeye farklı bir ruh kazandırmayı başaran, dinleyicisiyle güçlü bir bağ kuran ender sanatçılardan.

Şimdi gözler ve kulaklar yeni gelecek şarkıda. Eğer duyduklarımız doğruysa, müzikseverleri yine duygusu yüksek, güçlü sözlere sahip ve uzun süre konuşulacak bir eser bekliyor olabilir.

Ben de en kısa zamanda sevgili Cem Adrian ile bir araya gelip bu yeni çalışmanın hikâyesini dinlemeyi ve şarkıyı ilk dinleyenlerden biri olmayı umut ediyorum. Görünen o ki Derbend ve Cem Adrian iş birliği, müzikseverlere yeni sürprizler sunmaya devam edecek.

ALTUĞ'UN 27 YILLIK KARİYERİNDE BİR İLK

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Emre Altuğ, 27 yıllık profesyonel müzik kariyerinin ilk Harbiye Açıkhava konserine imza atmaya hazırlanıyor. Pop müziğin ikonik ismi, 29 Haziran Pazartesi akşamı İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak.

1999 yılında çıkardığı 'İbret-i Alem' albümünden bu yana Türkiye müzik listelerinde, zirvede olan hit şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanan Emre Altuğ, kariyerinin en özel gecelerinden birini yaşamaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce kapalı gişe konsere imza atan, ancak müzik kariyeri boyunca Harbiye Açıkhava'da solo olarak sahne almayan Altuğ, bu özel gece için kapsamlı bir repertuar ve güçlü bir sahne hazırlık sürecine girdi. Sanatçı, 29 Haziran akşamı özel bir prodüksiyon, dev bir ekip ve güçlü bir repertuvarla sahnede olacak.