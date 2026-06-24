Müzik dünyasında bazı isimler sahnenin önünde yer alır. Bazıları ise milyonlarca insanın diline dolanan şarkıların arkasındaki görünmez mimarlar olarak kariyerlerini inşa eder. Son yıllarda Avrupa müzik endüstrisinde adından en çok söz ettiren isimlerden biri de Berken Doğan, yani müzik dünyasının tanıdığı adıyla Berky.

Almanya doğumlu multi enstrümanist, aranjör ve besteci Berky'nin hikâyesi henüz altı yaşında klasik piyano eğitimiyle başladı. Küçük yaşlarda müzik teorisine yoğunlaşan sanatçı, yıllar içerisinde teknik bilgisini üst seviyeye taşıdı. Ergenlik döneminde elektronik müzik ve hip-hop kültürüyle tanışması ise onun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Klasik müzik disiplinini modern şehir kültürüyle birleştiren Berky, zamanla kendine özgü bir müzikal kimlik yarattı. Urban etkiler taşıyan dans müziği anlayışı, onu Avrupa'nın en dikkat çeken prodüktör ve bestecileri arasına taşıdı.

Londra, Moskova ve New York gibi dünyanın en önemli kültür merkezlerinde yaşayan Berky, bu şehirlerin enerjisini ve çeşitliliğini müziğine yansıtmayı başardı. Farklı kültürlerden beslenen yaratıcı vizyonu, onu yalnızca Almanya'nın değil Avrupa'nın da en önemli hit üreticilerinden biri haline getirdi.

1.8 MİLYAR DİNLENDİ

Bugün Almanya müzik tarihinin son yıllardaki en büyük başarı hikâyelerinin arkasında onun imzası bulunuyor. Bausa & Apache207'un ses getiren 'Madonna' çalışması, Ayliva & Apache207'un listeleri altüst eden 'Wunder' şarkısı, Ayliva'nın 'Wie?' ve Apache207'un 'Neunzig' gibi dev hitleri bunlardan sadece birkaçı. Rakamlar ise başarının boyutunu açıkça ortaya koyuyor. Berky'nin katkı sunduğu projeler toplamda 1,8 milyardan fazla dinlenmeye ulaştı. Kariyerinde iki platin ve üç altın plak bulunan başarılı müzisyen, Almanya Resmî Müzik Listeleri'nde 17'den fazla bir numara elde ederek dikkat çekici bir rekora imza attı.

Ancak Berky'nin hedefleri Avrupa ile sınırlı değil. Müzisyenin ilk büyük Amerikan çalışması bu cuma müzikseverlerle buluşuyor. ABD'nin önemli country yıldızlarından Chase Matthew ile hip-hop dünyasının tanınmış isimlerinden Waka Flocka Flame'i bir araya getiren proje, Berky'nin uluslararası kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Özellikle Spotify'da 13 milyon aylık dinleyiciye sahip olan Flame gibi bir isimle gerçekleştirilen bu çalışma, Berky'nin Avrupa'daki başarısını Amerika pazarına taşıyabileceğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.



PANTERA İSTANBUL'A GELİYOR!

Efsanevi heavy metal grubu Pantera, uzun yıllardır beklenen İstanbul konseriyle Türkiye'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Dev konser, 12 Temmuz'da Ataköy Marina'da metal müzik tutkunlarını bir araya getirecek.

Agresif sound'u, yıkıcı sahne performansları ve klasikleşmiş şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Pantera, kariyerinde ilk kez Türkiye'de sahne alacak. İstanbul'daki bu özel gecede gruba, metal sahnesinin dikkat çeken isimleri Cavalera Conspiracy ve Bodysnatcher eşlik edecek. Yüksek enerji, sert riffler ve güçlü sahne prodüksiyonuyla öne çıkan etkinlik, yazın en dikkat çekici metal organizasyonları arasında gösteriliyor.



YENİ KİTAP

Müzik sektörünün ışıklı sahnelerinin arkasında çoğu insanın hiç görmediği bir dünya var. Şöhretin, paranın, gücün ve görünmeyen bedellerin hikâyesi... Turkuvaz Kitap ile yakında yayımlanacak romanımda, müzik dünyasının perde arkasına doğru sıradışı bir yolculuğa çıkacaksınız.

Bazı bölümlerde şaşıracak, bazı gerçeklere inanamayacak ve sık sık "Demek bunlar da yaşanıyormuş" diyeceksiniz. Bu sadece bir roman değil; hayaller, hırslar, egolar uğruna ödenen bedeller üzerine düşündüren bir hikâye.