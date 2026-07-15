Açık konuşalım... Bir AVM, yaz akşamı açık hava sineması düzenliyorsa bunun hedef kitlesi yalnızca yetişkinler değildir. O alanda aileler vardır, çocuklar vardır. 6, 7, 8 yaşındaki çocuklar koşar, oynar, kimi de ailesiyle birlikte perdeye bakar.

Peki böyle bir ortamda neden yetişkin temaları içeren bir film tercih edilir?

Etiler Akmerkez'in teras katındaki açık alanda gösterilen 'Bohemian Rhapsody', sinema tarihinin önemli biyografi filmlerinden biri olabilir. Oscar kazanmış da olabilir. Ancak mesele filmin kalitesi değil, yanlış yerde ve yanlış zamanda gösterilmesidir.

Çocukların bulunduğu bir açık hava etkinliğinde, cinsellik ve yetişkin ilişki temaları içeren sahneleri olan bir filmi perdeye yansıtmak hangi mantığın ürünüdür?

Bu organizasyonu planlayanlar gerçekten etraftaki çocukları hiç mi görmedi?

Açık hava sineması düzenlemek sadece perde kurup film açmak değildir. İçeriğin kimlere hitap edeceğini düşünmek de organizasyonun en temel sorumluluğudur.

Madem alan ailelere açık... Madem çocuklar ilk sırada oturuyor... O zaman neden her yaşın rahatlıkla izleyebileceği onlarca film arasından böyle bir tercih yapıldı?

BÜYÜK SORUMSUZLUK

Burada eleştirilen ne Queen'dir ne de Freddie Mercury'nin hayatıdır. Eleştirilen, çocukların bulunduğu bir ortamda yaş uygunluğu gözetilmeden yapılan içerik seçimidir.

Bir AVM'nin, "Nasıl olsa ödüllü film" diyerek yaş uygunluğunu ikinci plana atması kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü çocukların bulunduğu kamusal alanlarda öncelik çocukların korunmasına verilmelidir. Bazen tek bir yanlış tercih, bütün organizasyonun önüne geçer.

Ve bugün tartışılan şey açık hava sinemasının başarısı değil, çocukların bulunduğu bir ortamda bu filmin neden seçildiğidir. Aklımdan onlarca soru geçti. Yönetim yayınlamadan önce neden filmi izlemememiş, bu büyük bir sorumsuzluk değil midir ya da nasıl bir mesaj verilmek isteniyor diye kendi kendime de düşünmedim değil...



İSTANBUL'DA FLAMENKO RÜZGARI ESECEK

2025 yılında 'Emuná' adlı gösterileriyle Türkiye seyircisinin büyük beğenisini kazanan İspanyol dansçı Cristina Aguilera, şimdi de yeni projesi 'Flamenco on Fire' ile yeniden İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. 26 Ağustos gecesi Kadıköy Özgürlük Parkı'nda gerçekleşecek gösteri, flamenkonun geleneksel ruhunu çağdaş bir sahne anlayışıyla buluşturarak izleyicilere benzersiz bir deneyim sunacak.

GÜÇLÜ ANLATIM

İspanya'nın yeni kuşak flamenko sanatçıları arasında öne çıkan Cristina Aguilera, sahnedeki güçlü anlatımı, teknik ustalığı ve duygusal yoğunluğuyla son yılların en dikkat çekici dansçılarından biri olarak gösteriliyor. Sanatçı, 'Flamenco on Fire' ile flamenkonun en etkileyici formlarını modern bir sahne estetiği içerisinde yeniden yorumluyor.

Gösteri boyunca ritim, sessizlik, hareket ve müzik; tutkuyu, özlemi, direnci ve yaşam sevincini anlatan güçlü bir sahne diline dönüşüyor. Granada doğumlu Aguilera, eğitimini İspanya'da Carmen Amaya Konservatuvarı'nda tamamladı. Kariyeri boyunca Fuensanta "La Moneta", Eva Yerbabuena, Antonio Canales, Farruquito, Marina Heredia ve José Valencia gibi flamenko dünyasının önde gelen isimleriyle çalıştı.

Bu özel gecede Cristina Aguilera'ya iki önemli isim eşlik edecek.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen İspanyol Flamenko çevrelerinde büyük ilgi gören gitarist Marcos de Silvia, genç kuşağın en parlak yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Sevilla'daki prestijli Cristina Heeren Flamenko Vakfı'nda eğitimini sürdüren sanatçı; Paco Cepero, Gerardo Núñez, Antonio Rey ve Santiago Lara gibi ustalarla çalışma fırsatı buldu. Jerez, Sevilla ve Granada'daki önemli festivallerde sahne alan genç gitarist, güçlü tekniği ve etkileyici sahne enerjisiyle dikkat çekiyor.

Gösterinin vokal dünyasını ise Jerez de la Frontera'nın köklü flamenko geleneğinden gelen Miguel 'El Lavi' şekillendiriyor. La Paquera ve Los Agujetas gibi büyük ustaların yetiştiği Plazuela mahallesinde büyüyen sanatçı, kendine özgü yorumuyla flamenko sahnesinin en saygın yorumcularından biri olarak kabul ediliyor.