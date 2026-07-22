Müzik dünyasında başarıyı ölçen birçok kriter var. Liste başarıları, konser satışları, dijital dinlenmeler, sosyal medya etkisi... Ancak bunların hepsini aynı anda yakalayabilen isimlerin sayısı oldukça az. Son bir yılda bunu başaran gruplardan biri ise hiç kuşkusuz Manifest oldu. Bugün müzik konuşulan her platformda onların adı geçiyor. Yeni bir şarkı yayınlıyorlar, listelerin zirvesine çıkıyorlar. Konser düzenliyorlar, binlerce insan akın ediyor. Sosyal medyada paylaşım yapıyorlar, saatler içinde gündem oluyorlar. Yani başarıları tesadüf değil; rakamsal bir sonuç.

Bunun son örneğini 'Toz Pembe' ile gördük. Grup, Ajda Pekkan ile gerçekleştirdiği 'Hileli' düetini bile geride bırakarak kendi rekorunu kırdı. 'Toz Pembe', yayınlandığı anda zirveye yerleşti ve dinleyicinin yeni favorisi oldu.

Şarkı, popüler müzik platformunda temmuz ayı başındaki Top Songs Debut Global listesine bir numaradan giriş yaparak haftanın dünya çapında en güçlü yeni şarkı çıkışı olmayı başardı. Türkiye'den çıkan bir grubun küresel ölçekte bu seviyede ilgi görmesi, yalnızca grup adına değil, Türk müzik endüstrisi adına da önemli bir gelişme.

Dijital platformlardaki rakamlar da bu yükselişi doğruluyor. Manifest'in katalog dinlenmeleri yalnızca popüler müzik platformunda 1 milyarı aşmış durumda. Video platformlarında milyonlarca izlenme, müzik servislerinde milyonlarca dinlenme ve sosyal medyada yüz milyonlara ulaşan etkileşimler, grubun yalnızca hit şarkılar üretmediğini; güçlü bir dinleyici kitlesi oluşturduğunu gösteriyor.

YAPICI BİR YAKLAŞIM

Ancak bu başarının yanında son dönemde gruba karşı son derece ciddi eleştiriler de var. Özellikle kız çocuğu olan aileler, gruba giyim-kuşamları ve sınırları zorlayan sahne şovları nedeniyle tepkili. Bu tepki, gruba karşı sert tartışmaların başlamasına da neden oldu. İşte bu eleştirileri grubun kurucusu Tolga Akış'a ilettik. Akış, bu konuda son derece yapıcı bir yaklaşım sergiledi: "Eleştirilerden gerekli dersi çıkardık. Biz, Türkiye'nin tamamına hitap etmeyi hedefliyoruz. Kimseye kötü örnek olmak ya da kimseyi üzmek gibi bir amacımız asla yok. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz." Bu açıklama, meseleyi anlamaya çalışan doğru ve yapıcı bir yaklaşım. Manifest'in bundan sonra yapması gereken şey, sahip olduğu büyük erişim gücünü doğru kullanmak. Bir yandan sahnedeki enerjisini ve özgünlüğünü korurken diğer yandan bu ülkenin farklı şehirlerinde, farklı hayatların içinde büyüyen çocuklara ve ailelere ulaştığını unutmamak. Bunu başarabileceklerini düşünüyorum. Çünkü ortada yalnızca iyi planlanmış bir müzik grubu yok. Düzenli çalışan, sahnesine emek veren, hit şarkılar çıkaran ve uluslararası başarıya doğru yürüyen bir grup var. Yenikapı'daki konserlerinde üç gün üst üste toplam 150 bin kişiyi ağırlamaları da bunun en büyük göstergesi.