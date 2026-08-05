Mavi SSS, yeni döneme güçlü bir giriş yaptı. Uzun yıllardır müziğin içinde olan ve kendisiyle yıllar önce tanışma fırsatı bulduğum Mavi, her zaman dikkat çeken bir yetenekti.

Onu sadece iyi bir rapçi olarak tanımlamak eksik kalır. Farklı müzik türlerine olan ilgisi ve üretkenliği, onu kendi kuşağındaki birçok isimden ayırıyor.

Rap kariyerinin yanı sıra rock tarzında da çalışmalar yayınlayan Mavi SSS, müziğini tek bir kalıba sıkıştırmayan sanatçılardan biri. Tarzlar arasında rahatça geçiş yapabilmesi, onun müzikal vizyonunu ortaya koyuyor.

Yakın zamanda dinleyicilerle buluşturduğu 'Bestie' ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Zeminler', bu yeni dönemin en dikkat çeken işlerinden oldu. Özellikle 'Zeminler', hem altyapısı hem de sözleriyle Mavi SSS'in anlatım gücünü bir kez daha gösteriyor. Kendi çizgisinden ödün vermeden üretmeye devam eden sanatçı; samimi ve karakter sahibi müziğiyle dinleyicisiyle güçlü bir bağ kurmayı başarıyor.

Türkiye'de rap müziğin sürekli değiştiği bir dönemde, Mavi SSS kendi kimliğini koruyarak ilerleyen isimlerden biri. Yeni şarkıları da gösteriyor ki, onun anlatacak daha çok hikâyesi, keşfedecek daha çok müzikal alanı var. Önümüzdeki dönemde adını daha sık duyacağımıza inanıyorum.

ÖZÜLKÜ ÇİFTİ BODRUM'U BÜYÜLEDİ

Türk pop müziğinin efsane isimleri, sahnedeki uyumları kadar hayat arkadaşlıklarıyla da örnek gösterilen Eda–Metin Özülkü çifti, Bodrum'da bir mekanda sahne aldı. Yıllara meydan okuyan repertuvarları ve enerjileriyle izleyenleri adeta geçmişten günümüze uzanan müzikal bir yolculuğa çıkaran ikili, geceye damgasını vurdu.

Bodrum Kalesi'nin büyüleyici manzarası eşliğinde yaklaşık üç saat sahnede kalan Özülkü çifti, unutulmaz şarkılarını tatilcilerle hep bir ağızdan seslendirirken, sahne performanslarıyla büyük alkış topladı. Gecenin sürprizi ise misafirler arasında yer alan başarılı genç sanatçı Güliz Ayla oldu. Özülkü çifti tarafından sahneye davet edilen Ayla, sevilen parçalarıyla geceye ayrı bir renk kattı.

Müziğin, dostluğun ve Bodrum gecelerinin eşsiz atmosferinin bir araya geldiği bu özel gece, hafızalardan silinmeyecek anlar yaşattı.

MURDA KOZZY'DEN DİKKAT ÇEKEN YENİ ÇALIŞMA

Murda, Kozzy isimli çalışmasıyla dinleyicilerinden kısa sürede büyük beğeni toplamayı başardı. Güçlü altyapısı ve enerjisiyle dikkat çeken parçada, beat tarafında Türk rap sahnesinin önemli prodüktörlerinden Müziğin Sihirbazları, Artz ve Bugy imzası bulunuyor.

Bu üç başarılı ismin dokunuşu, şarkının atmosferini bir üst seviyeye taşırken Murda Kozzy'nin performansı da prodüksiyonla uyum içinde ilerliyor. Kısa sürede sosyal medyada ve dijital platformlarda ilgi gören çalışma, sanatçının yükselişini sürdürdüğünün önemli göstergelerinden biri oldu.

Murda Kozzy, hem güçlü prodüksiyon tercihleri hem de kendine has yorumu sayesinde yeni nesil rap sahnesinde adından daha fazla söz ettirecek isimler arasında yer alıyor.