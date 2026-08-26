Şarkıcı Buray, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde konser verdi. Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde sahneye çıkan sanatçı, geniş repertuvarı ve enerjik performansıyla izleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Alanı dolduran vatandaşlar Buray'ın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konserin ardından Selçuklu Çarşısı önünde toplanan kalabalık, Türk bayrakları ve meşalelerle Ulu Cami'ye kadar yürüdü. Atlı birlikler, mehter takımı, jandarma ve motosikletli polis ekiplerinin de eşlik ettiği yürüyüşte, Malazgirt ruhu bir kez daha yaşatıldı.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de konuşmasında ilçenin tarihi misyonuna vurgu yaptı. Ahlat'ın Anadolu'nun ilk kapısı ve Türkiye'nin tapusu olduğunu belirten Gülmez, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve Okçular Vakfı Başkan Vekili Abdurrahman Dövücü ise organizasyona katılanlara ve etkinliklerin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.

Etkinlikler, Buray konserinin ertesi günü de devam etti. Polis Bandosu, Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde sahne alarak marşlardan oluşan repertuvarıyla kutlama coşkusuna ortak oldu.

Kutlamaların Malazgirt ayağı da kapsamlı bir programla devam edecek. Muş'un Malazgirt ilçesinde 238 hektarlık alana kurulan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda; 1071 adımlık

Fetih Yolu, merasim ve hitabet alanı, namazgâh, yürüyüş ve dinlenme alanları, hipodrom, okçuluk ve cirit alanları ile güreş sahası bulunuyor. Alanda geleneksel spor gösterileri, atlı okçuluk, atlı cirit, atlı savaş sanatları ve güreş müsabakalarının yanı sıra çeşitli kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenecek.



EYLÜLDE DE KONSERLER TAM GAZ

Yaz bitti, şehre dönüş başladı. Sonbaharla birlikte kültür sanat etkinlikleri de hız kazandı. Ayazağa'daki kültür, sanat ve eğlence merkezi de eylüle dev bir etkinlik takvimiyle merhaba diyor.

Şener Şen'in devleştiği 'Zengin Mutfağı' 16 Eylül'de sahnede yerini alırken; Demet Akbağ ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı kapalı gişe oyun 'Aydınlıkevler', 28 Eylül'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Crush grubu, 12 ve 13 Eylül'de Açıkhava sahnesini sallamaya hazırlanırken sevilen alternatif rock grubu Yaşlı Amca 17 Eylül'de konser verecek. Metal müzik tutkunlarını bir araya getiren Bosphorus Open Air Metal Fest 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Semicenk ise 26 Eylül'de Açıkhava sahnesinde dinleyiciyle buluşacak.