Hollywood yıldızı Tom Hardy, yıllardır gizli tuttuğu rap tutkusunu 15 şarkılık bir albüme dönüştürdü. 28 Ağustos'ta dinleyiciyle buluşan çalışmada Frankie Pulitzer adını kullanan Hardy'ye Czarface eşlik ederken, albümde Busta Rhymes, Method Man ve EL-P gibi hip-hop dünyasının önemli isimleri de yer aldı. Tom Hardy'yi bugüne kadar dövüşürken, suç dünyasının içinde dolaşırken, Venom'la aynı bedeni paylaşırken ya da Bane maskesinin arkasından konuşurken izledik. Şimdi ise mikrofonun başında karşımıza çıktı...

İşin en eğlenceli taraflarından biri ise Hardy'nin sinema geçmişini müziğinden ayırmaya çalışmaması. Şarkı sözleri Marvel ve DC karakterlerinden yönetmenlere, oyunculardan kült filmlere kadar uzanan göndermelerle dolu. Hatta 'Grim-Visaged War' adlı parçada 'The Dark Knight Rises' filmindeki Bane sesine yeniden dönerek Shakespeare'in III. Richard eserinden bir bölümü yorumluyor. Yani Hardy yalnızca rap albümü çıkarmıyor; sinemada oluşturduğu karakterleri de müziğin içine taşıyor. Aslında bu ani bir heves değil. Hardy'nin rap müzikle ilişkisi oyunculuk kariyerinden çok daha eskiye dayanıyor.

15 YAŞINDA ALBÜM YAPTI

Hardy, henüz 15 yaşındayken rapçi olarak bir plak anlaşması yaptığını daha önce açıklamıştı. Gençlik yıllarında 'Tommy No 1' adıyla kaydettiği parçalar da 2018'de internette yayımlanmıştı. Czarface ile yolları ise ilk kez bugün kesişmedi; Hardy, 2021'den bu yana grubun bazı çalışmalarında farklı isimlerin arkasına saklanarak yer alıyordu. Yeni albümle birlikte saklanma dönemi de sona ermiş görünüyor. Hardy bu kez birkaç şarkıya konuk olmakla yetinmedi; kendi rap karakterini tam uzunlukta bir albümün merkezine yerleştirdi. Üstelik bunu oyunculuğunun getirdiği şöhrete yaslanan sıradan bir 'ünlü albümü' şeklinde değil, hip-hop kültürünün içinden gelen isimlerle çalışarak yaptı. Oyuncuların müzik dünyasına girmesi yeni değil. Ancak Tom Hardy'nin hikâyesini farklılaştıran nokta, rap müziğin onun için sonradan düşünülmüş bir tanıtım hamlesi olmaması. Hollywood'dan önce de mikrofon vardı. Hollywood yalnızca o mikrofonu yıllarca gölgede bıraktı.



MARSİ KENDİ KURALLARINI YAZIYOR

Müzik yolculuğunun henüz başında olan Marsi, üçüncü şarkısı 'İnadına' ile yalnızca yeni bir çalışma yayımlamıyor; sektöre karşı duruşunu da ortaya koyuyor.

Müzik sektöründe yeni bir isim olmak kolay, kalıcı bir kimlik oluşturmak ise zor. Çünkü bugün şarkı yayımlayan genç sanatçıların büyük bölümü, daha yolun başında popüler olana benzemeye çalışıyor. Marsi ise üçüncü şarkısıyla kendi yolunu arayanlardan biri olduğunu gösteriyor.

28 Ağustos'ta yayımlanan şarkının adı bile genç sanatçının tavrını anlatmaya yetiyor: İnadına... Vazgeçmeden, başkalarının çizdiği sınırlara takılmadan ve bütün soru işaretlerine rağmen devam etmek... Marsi'nin yeni şarkısının merkezinde tam olarak bu duygu var. Ancak şarkıyı yalnızca sözleri üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Bu şarkı aynı zamanda kariyerinin başındaki bir sanatçının müzik dünyasına verdiği ilk ciddi mesajlardan biri.

Henüz üçüncü şarkısında olmasına rağmen üretim temposunu kaybetmemesi önemli. Çünkü yeni dönemde dinleyicinin karşısına çıkmak kadar, o görünürlüğü sürdürebilmek de değerli. Bir şarkıyla dikkat çekebilirsiniz ama sizi asıl anlatan, arka arkaya attığınız adımlardır.

Marsi de her yeni çalışmasıyla müzikal dünyasının sınırlarını biraz daha belirginleştiriyor. Popüler olanın peşinden koşmak yerine kendi hikâyesini ve kendi sesini oluşturmayı hedefliyor. Elbette yolun henüz başında. Önünde uzun bir mesafe ve cevaplaması gereken birçok soru var. Fakat 'İnadına' bu yolculuğa devam etme isteğinin güçlü olduğunu gösteriyor.