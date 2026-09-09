Dün müzik dünyasında hangi değerlerin öne çıkarılması gerektiğini anlatan Spotify, bugün aynı dinleyiciye konser bileti satmanın hesabını yapıyor. Editoryal güç, dinleme verisi ve şimdi bilet... Bir müzik platformu için biraz fazla güç değil mi?

Spotify son dönemde müzikten çok başka meselelerle gündeme geliyor. Kısa süre önce editoryal tarafta LGBT görünürlüğü ve destek mesajları üzerinden başlayan tartışmaları konuştuk. Bir müzik platformunun editörlerinin ve şirket politikalarının müziğin dışındaki toplumsal alanlarda bu kadar belirleyici bir pozisyona geçmesini eleştirdik. Şimdi karşımızda başka bir Spotify var. Bu kez konu değerler değil, para.

NE GÜZEL DÜNYA!

Spotify, 'Reserved by Spotify' modeliyle bazı Premium kullanıcılarına konser biletlerine genel satıştan önce erişim sağlamaya başladı. İşin diğer tarafında da Live Nation var.

Yani Spotify artık yalnızca şarkınızı dinletmek istemiyor. Konserinize giden müşteriye de dokunmak istiyor. Ne güzel dünya! Sanatçı şarkıyı yapacak. Stüdyonun parasını ödeyecek. Klibini çekecek. Turneye çıkacak. Spotify ise dinlenmeden kazanacak, abonelikten kazanacak, reklamdan kazanacak; şimdi bir de konser ekonomisinin kapısına dayanacak. Üstelik elinde çok büyük bir silah var: Veri.

Hangi sanatçıyı sevdiğinizi biliyor. Kaç kere dinlediğinizi biliyor. Hangi şehirde hangi sanatçının güçlü olduğunu görebiliyor. Şimdi bu bilgi bilet ekonomisiyle birleşiyor.

Bence müzik sektörünün sorması gereken soru artık "Spotify bize kaç dinlenme verdi?" değil. Bu şirket müzik endüstrisinin daha kaç kapısının anahtarını eline alacak? Çünkü bugün size şarkıyı öneren algoritma, yarın bilete ilk kimin ulaşacağını belirleyen sistemin de parçası olursa ortada yalnızca bir streaming platformu kalmaz.

Ortaya müziği, dinleyiciyi, veriyi ve konser ekonomisini aynı masada buluşturan devasa bir güç çıkar. Dün editoryal tercihleriyle müzik dünyasına neyin görünür olması gerektiğini anlatıyordu. Bugün cebimize bakıyor. Yarın gişenin başına geçerse kimse şaşırmasın. Müzikten kazanmak yetmedi. Şimdi gözlerini biletlere diktiler.



'RENKLENSİN'İ YENİDEN YORUMLADI

Reynmen, 'Renklensin' şarkısını tallava versiyonuyla yeniden yorumladı. Şarkının yeni düzenlemesine aranjör Tanju Bahçeci imza attı. Rap'çi, şarkısıyla dinleyicilerinin karşısına bu kez farklı bir müzikal yorumla çıktı. Tallava ritimleriyle yeniden şekillenen şarkı, hareketli düzenlemesiyle orijinal versiyonundan ayrılıyor.

Sahne, stüdyo ve prodüksiyon alanlarında farklı projelerde yer alan Bahçeci, şarkının bilinen melodisini tallava müziğinin ritmik yapısıyla bir araya getirdi. Bahçeci, şarkıda yer alan o tanıdık melodiyi kendi müzikal anlayışıyla yeniden şekillendirerek adeta kendine özgü bir hale getirdi. Tanju Bahçeci'nin düzenlemesi ve Reynmen'in yorumuyla hazırlanan 'Renklensin – Tallava Versiyon', şarkıya yeni ve enerjik bir kimlik kazandırdı.