Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bu pazar, evlerimiz mis gibi ekmek kokuyor. Ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Sizler için öyle nefis iki adet ekmek pişirdim ki, lütfen deneyin. Çok beğeneceğinize eminim.



NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ekmeğin ilk kez bağımsız olarak üretilebilmesine milattan önce 3500 yılında Mısır'da rastlanmış. Hatta o dönemlerde kabilelerin kaldığı mağaralarda duvarlara, kadınların taşlarla ekinleri ezerek ekmek yapma aşamaları da resmedilmiş. Yapılan ilk ekmeklerin çağlar boyunca oldukça lezzetli olmasının yanında tek dezavantajı, içerisine herhangi bir maya konulmadığından çok sert yapıda olmalarıymış. İlk ekmek örnekleri ise, günümüzde de yapılan İskoç yulaf ekmeği ve Hindistan'ın çapati ekmeğidir. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



BAYATLAMAYAN EV YAPIMI EKMEK



YAPILIŞI:

Derin bir kap içerisinde unu ve instant mayayı karıştırıyoruz. Üzerine tozşeker ve tuz serpiştiriyoruz. Yumuşak margarin ve ılık süt ilavesiyle yoğurup yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hazırlanan ekmek hamurunu dört eşit parçaya bölüp yuvarlıyoruz ve yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz. Ekmek hamurlarının üzerine tam ortadan bıçak yardımıyla bir çizik atıyoruz. Tepsi mayası için üzerlerini temiz bir bezle örtüyoruz ve ılık bir ortamda 40-50 dakika bekletiyoruz. 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişiriyoruz.



MALZEMELER

3-3.5 su bardağı un

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

75 gr. yumuşak margarin

1.5 çay bardağı ılık süt



ZEYTİNLİ EKMEK MALZEMELER

Yarım paket yaş maya

1 su bardağından iki parmak fazla ılık su veya süt

1 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı buğday unu

1 su bardağından iki parmak fazla esmer un

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı dilimli siyah zeytin

1 çay bardağı dilimli yeşil zeytin



YAPILIŞI:

Ilık suda yaş maya ve şekeri eritiyoruz. Esmer unu, buğday ununu ve tarçını bir kaba alarak karıştırıyoruz. Üzerine erittiğimiz mayayı ekleyerek iyice yoğuruyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Zeytinleri ilave edip tekrar yoğuruyoruz. İstediğimiz bir kalıba koyup önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



NEFİS EV YAPIMI EKMEK İÇİN PÜF NOKTALARI

Hep aynı ölçü olması çok önemli. Kabarması ve lezzetli olması için unun taze ve hava almamış olması gerekiyor.

Suyun ılık olmasına dikkat edin. Tuzun maya ile direkt temas etmemesi gerekiyor.

Elde yoğuracaksanız, önce kuru mayayı ılık suda bekletmeniz lazım. Yaş maya kullanacaksanız, onu da suda bekletip kabartmanız gerekir.

Elde yapıyorsanız, hamurun kabuk bağlamaması ve güzelce kabarması için hava akımından korumaya özen gösterin. Mümkünse üzerini ıslak bir bez ile örtün.

Hamurunuz, üzerine parmakla bastırıldığında izi tekrar yerine geliyorsa ve iki katı kadar büyümüşse, mayalanmış demektir.

Ekmeğinizi pişireceğiniz fırının 15-20 dakika evvelden ısıtın.

Ekmeğin parlak ve renkli olmasını istiyorsanız, içinde su bulunan ısıya dayanıklı bir kabı fırına koyabilirsiniz.

Ekmeğinizi fırından aldıktan sonra dinlendirmeden kalıbından çıkarmayı denemeyin.