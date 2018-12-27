Yılbaşı ruhunu çok seviyorum. Süslü çam ağaçlarını seviyorum. Gözümüzün gördüğü her şeyin ve hepimizin şıkır şıkır olmasını seviyorum. Yeni sene için dileklerimizin birikmesini, eski senenin muhasebesinin yapılmasını seviyorum. Rakamların artmasıyla beraber olgunlaşan ruhumuzun kılavuzluğunu seviyorum. Kilerimi temizlemeyi, buzluğumu tekrar düzenlemeyi, mutfağımın zencefilli kurabiye kokmasını seviyorum.



OLMAZSA OLMAZ

Bugün size her yılbaşında mutlaka yaptığım, içinde enfes fıstık kreması olan, üzeri envai çeşit kuruyemiş ile süslenmiş, üzerine sürülen kayısı marmeladının lezzet patlaması yaptığı, kalori bombası, bir yılbaşı fenomeni olan kuruyemişli yılbaşı tartımın yapımını anlatıyorum. İsterseniz tart kısmını bugünden pişirip buzlukta muhafaza edin, yılbaşı günü kremasını ekleyip süslersiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun...



KURU YEMİŞLİ YILBAŞI TARTI



MALZEMELER



TART HAMURU İÇİN:

120 gr. soğuk tereyağı

1.5 su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

Tuz

1 adet yumurta sarısı



KREMASI İÇİN:

250 ml. süt

2 adet yumurta sarısı

75 gr. toz şeker

25 gr. un

50 gr. Antep fıstığı



ÜZERİ İÇİN:

20 gr. Antep fıstığı

70 gr. ceviz içi

1 kase iç badem

1 kase yaban mersini

30 gr. fındık



SÜRMEK İÇİN:

1 kase kayısı marmelatı



YAPILIŞI:

Pudra şekeri, un ve tuzu robottan geçiriyoruz. Buz gibi tereyağı küplerini ilave edip robotu biraz daha çalıştırmaya devam ediyoruz. Ardından yavaş yavaş yumurta sarısını ekleyip hamur kıvamına gelmesini sağlıyoruz. Hamuru fazla yoğurup tereyağının ısınmasını istemediğimiz için hemen top haline getirip streçliyoruz ve buzdolabında 45 dakika dinlendiriyoruz. Dinlendirmekteki amacımız, esasen yine tereyağını soğutmak için. Tezgahımızı ve merdanemizi unluyoruz. Merdane ile dinlenmiş tart hamurunu açıyoruz ve yağladığımız kelepçeli kalıba yerleştiriyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında 25 dakika pişiriyoruz. Krema için; sütü ısıtıyoruz, yumurta sarıları, toz şeker ve unla iyice çırptıktan sonra kısık ateşte devamlı karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Piştikten sonra biraz ılınmasını bekliyoruz. Dövülüp toz haline getirilmiş Antep fıstığını ilave edip karıştırıyoruz. (Sırf bu krema bile aklımızı kaçırmaya yetiyor aslında, o kadar nefis bir krema ki, bence birçok pastanın iç kreması olabilir ya da fırında çıtırdatılmış milföylerin üzerine eklenebilir.) Pişen tart hamurunun üzerine fıstıklı kremayı seriyoruz. Üzerini kuru yemişlerle süslüyoruz. Bir kase kayısı marmeladımız vardı ya, onu bir miktar ısıtıyoruz ve bir fırça yardımı ile kuruyemişlerin üzerine sürüyoruz. Marmelat, tartın pırıl pırıl parlamasını sağlıyor; ayrıca kayısı marmeladı ve fıstıklı krema anlatılamaz ancak yaşanılabilecek derece büyük bir aşk yaşıyor. Şimdiden afiyet olsun...



PÜF NOKTASI

Bu tip tartları pişirirken dikkat edilmesi gereken en önemli detaylardan biri, tereyağının buz gibi denebilecek derecede soğuk olmasıdır. Çünkü bütün kıvamı ve piştikten sonra dağılmamasını, tereyağının hamur aşamasındaki ısısı belirliyor.