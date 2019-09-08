İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, doğanın bize sunduğu en güzel lezzetlerden biri olan, aynı zamanda Omega 3 bakımından zengin bir besin olan cevizden söz edeceğim.

Ceviz, çok az sayıda besin türünün içerdiği çok güçlü antioksidan görevi gören birtakım elementler barındırıyor içinde. Bunlardan birisi olan aminoasitler, kalp sağlığının korunmasına yardımcı olurken, Omega 3 yağının içindeki alfa-linolenik asit, kanın pıhtılaşmasını önlüyor. Ayrıca günlük olarak tükettiğiniz üç ceviz; kan şekeri ve kolesterol seviyesini düzenli bir seviyede tutmaya yardımcı oluyor.



KÖKEN ORTA ASYA

Ceviz, aslında Orta Asya sıradağlarının doğal bitki örtüsüdür. Buradan Sincan'a, Kazakistan'a, Türkmenistan'a, İran'a, Irak'a, Azerbeycan'a, Gürcistan'a ve Türkiye'ye yayılmış. Bu şifalı lezzet; Bulgaristan, eski Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan'ın da doğal bitki örtüsü içinde.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



CEVİZLİ KROKANLI ISPANAK SALATASI



MALZEMELER



KROKAN İÇİN:

* 1 su bardağı ceviz

* Yarım su bardağı toz şeker



SALATA İÇİN:

* 1 paket baby ıspanak

* Yarım kase kurutulmuş domates

* 100 gr. parmesan



SOS İÇİN:

* 1 kahve fincanı balsamik sirke

* 1 kahve fincanı zeytinyağı

* 1 yemek kaşığı soya sosu



YAPILIŞI: Öncelikle işe krokan yaparak başlıyoruz. Cevizleri ortadan ikiye kırıyoruz. Teflon tavada şekeri eritiyoruz. İyice erimiş fokurdayan karamelin içine cevizlerimizi atıp güzelce kavuruyoruz. Sıcakken kaşık yardımı ile yağlı kağıdın üzerine döküyoruz ve donmalarını bekliyoruz. Salatayı servis ederken, ıspanakların üzerine kurutulmuş domates ve ceviz krokanlarını paylaştırıyoruz. Sosunu döküp tıraşlanmış parmesan ile servis ediyoruz.



PATATESLİ CEVİZLİ ÇİĞ KÖFTE



MALZEMELER

* 3 çay bardağı çiğ köftelik bulgur

* 3 orta boy patates

* 3 diş sarımsak

* Yarım soğan

* Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz

* 1.5 yemek kaşığı isot

* 1.5 tatlı kaşığı karabiber

* 1.5 tatlı kaşığı tarçın

* 1.5 tatlı kaşığı yenibahar

* 1 tatlı kaşığı pulbiber

* 1.5 yemek kaşığı domates salçası

* 1 yemek kaşığı biber salçası

* Zeytinyağı



YAPILIŞI: İsot biberini bir kaseye alıyoruz, üzerine bir parmak geçecek kadar zeytinyağı koyup beklemeye bırakıyoruz. Patateslerin kabuklarını soyup haşlıyoruz. Çiğ köfte yoğurma kabına üç çay bardağı bulguru koyup üzerine patatesi haşladığımız sudan iki çay bardağı döküp karıştırıyoruz. Üzerini kapatıp 15 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen bulguru elimizle ezerek yoğurmaya başlıyoruz. Domates salçası, biber salçası ve bir avuç zeytinyağı ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Bu şekilde beş dakika yoğuruyoruz. Soğan ve sarımsağı rendeleyip bulgura ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Bulgurun kuruluğunu azaltmak için ara ara elimizi zeytinyağına batırıyoruz. Önce baharatları, bulgur iyice ezilince ise patatesleri ekliyoruz. Üzerine zeytinyağı gezdirip hamur gibi olana kadar yoğurmaya devam ediyoruz... En son cevizini ilave edip yoğuruyoruz. Elimizle şekil verip servis ediyoruz.