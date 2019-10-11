Ekim ayının gözdelerinden, mayhoş bir meyve olan kızılcık üzerine bir şeyler paylaşacağım bugün.

Enfes bir kızılcık şerbeti, kızılcık reçeli ve benim en sevdiğim marmelatlardan biri olan kızılcık marmeladı yaptım. Ancak bu marmeladın çok önemli bir özelliği var, o da pişmiyor olması. Hem pişmiyor, hem de fuşya renginde. Deneyin, siz de bayılacaksınız.

Her öğün ve ara öğünlerde tüketilebilecek kızılcık; çiçekleri, meyvesi, çekirdekleri, ağaç kabuğu ve ağaç kökü ile tam bir şifa deposudur. C vitamini ve lif yönünden oldukça zengin bir vitamin deposudur.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.





KIZILCIK REÇELİ



YAPILIŞI: Kızılcıkların sap kısımlarını ayıklayıp yıkıyoruz, fazla sularını süzdürdükten sonra bir tencereye koyuyoruz. Toz şekerle karıştırıp kapağı kapalı olarak bekletiyoruz. Daha sonra az miktarda su ilavesiyle kaynatıyoruz. Kaynayıp göz göz olmaya başladığında kısık ateşte 45-50 dakika kadarpişiriyoruz. Tencerenin yüzeyine çıkan köpükleri alıyoruz. Pişirme işleminin sonuna doğru kıvam alan reçele taze sıkılmış limon suyunu katıp ocaktan alıyoruz. Kavanoza doldurup kapağını sıkıca kapatıyoruz. Ters çevirip soğuması için bekletiyoruz.



MALZEMELER

1 kg. kızılcık

750 gr. toz şeker

1/2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu



KIZILCIK ŞERBETİ



YAPILIŞI: Sap ve yaprak kısımları ayıklanmış, bol suda yıkadığımız kızılcıkları derin bir tencerenin içerisine alıyoruz. Sıcak su ilave ettiğimiz kızılcıkları, kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayıp yumuşayan kızılcıkları, bir tülbent ya da ince delikli bir süzgeçten geçiriyoruz. Kızılcıkların özünü bıraktığı sulu karışıma toz şeker ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırıyoruz. Soğutarak servis ediyoruz.



MALZEMELER

500 gr. kızılcık

1.5 litre sıcak su

3/4 su bardağı toz şeker



PİŞMEYEN KIZILCIK MARMELADI



YAPILIŞI: Kızılcıkları yıkayıp varsa saplarını ayıklıyoruz ve süzgeçte süzdürüyoruz. Kızılcıkları tel süzgece alıp önce elimizle mıncıklıyoruz, sonra yemek kaşığının tersiyle süzgeçten geçirerek çıkarabildiğimiz kadar püre çıkarıyoruz. Kalan çekirdekli posaya bir su bardağı şeker koyup karıştırıyoruz. Posa tekrar sulanacaktır. Tekrar çıkan püreyi süzgeçten geçiriyoruz. Kalan toz şekeri ekleyip şeker eriyene kadar iyice karıştırıyoruz. En son bir adet aspirini içinde eritip hepsini karıştırıyoruz ve cam kavanoza dolduruyoruz.



MALZEMELER

1 kg. olgun kızılcık

1 kg. toz şeker

1 adet aspirin